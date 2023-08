"È lui il nostro maestro Ci insegna a vivere"

"Ogni giorno ci insegna qualcosa. Soprattutto la grande voglia di vivere e la vitalità". È così che Giuseppe Fratullo, Coordinatore della Fondazione Anffas Coccinella Gialla Onlus, ci fa conoscere Daniele Pasetti, che con i suoi oltre 75 anni è l’uomo con la sindrome di Down più longevo d’Italia. "Probabilmente è anche un record europeo guardando la banca dati dell’associazione AIPD e tutti lo chiamiamo ‘nonno’ – dice – qual è il suo segreto? Beve solo acqua calda e la sera non cena se non ha la pastina in brodo. Fa tante attività, ama leggere il giornale, è inseparabile dalla sua enigmistica, gioca a tombola, ha un timbro personalizzato con il suo nome con il quale si diverte a timbrare i fogli, taglia le verdure, ama i tortellini. È anche bravo a cucire ed è lui che imbastisce negli abiti di tutti, le etichette coi numeri che usiamo per non scambiare il vestiario di ognuno". Ed è anche dalla sua storia che l’importanza del ruolo del ‘Dopo di noi’ di Coccinella splende nella sua bellezza. "Bolognese, è arrivato qui nel 2017. Il papà non c’era più e la mamma molto preoccupata, cercava un luogo dove il figlio avesse un futuro anche dopo di lei e non si spegnesse – prosegue – si è spenta due anni dopo ma con la serenità di chi non aveva più paura a lasciare da solo il figlio, sapendolo in mani sicure. Senza il ‘Dopo di noi’ il rischio era potesse entrare in strutture come le case di riposo e automaticamente spegnersi accelerando il decadimento psicofisico. Soprattutto per questi ragazzi, infatti, servono attenzioni in più, preparazione particolare professionale e attività specifica altrimenti il decadimento diventa veloce. Quando mamma Libiana se n’è andata, invece, in Coccinella Daniele è riuscito a riprendersi e anzi, ad essere ancor più attivo. Con lui, anche noi ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo". Anche a capire come aiutare meglio altri che potrebbero arrivare alla sua età. "Arrivare a 75 anni è un’età incredibile per loro – prosegue – soprattutto con un livello cognitivo così elevato così tanta voglia di vivere. È cosa rara. E il segreto può davvero essere il mantenere attivi tutti i nostri ragazzi, ognuno con disabilità diverse". A sorriderci è nonno Daniele. "Sono contento della festa e della targa che mi ha dato Anffas – dice in dialetto stretto – da giovane raccoglievo le mele, andavo a pesca, guidavo il motorino per andare a prendere il latte e ho vinto premi come podista. Oggi sono qui, faccio cose, vado in chiesa a pregare e… speriamo che tutto mi vada sempre bene".

Laura Guerra