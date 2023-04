E-mail antisemite Solidarietà bipartisan alla Comunità ebraica "L’attenzione resti alta"

di Lucia Bianchini

Coro di solidarietà alla comunità ebraica di Ferrara che, come riportato ieri dal Carlino, ha ricevuto nella propria casella di posta elettronica, nell’agosto 2022, una mail contenente parole intimidatorie e offensive a sfondo antisemita. L’indagine della Digos di Sassari ha portato al fermo di un cittadino russo, nella cui casa è stata rinvenuta della polvere nera; da qui l’accusa di fabbricazione e detenzione di esplosivi, oltre che per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa. Ad esprimere vicinanza è il sindaco di Ferrara Alan Fabbri: "Ringrazio la Digos, e le donne e gli uomini della polizia – afferma il primo cittadino – per le indagini condotte e per l’attività svolta per bloccare le minacce antisemite e la fabbricazione di esplosivi. Rinnovo ora e sempre la mia vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica di Ferrara e di tutta Italia, bersaglio di azioni e messaggi ingiuriosi, farneticanti, minatori, gravissimi. Teniamo alta l’attenzione e, con il fondamentale apporto delle forze dell’ordine e delle professionalità in cambio, collaboriamo per scongiurare il ripetersi e il diffondersi di fenomeni di questo tipo".

Si unisce alla solidarietà il segretario dell’Unione comunale del PD Alessandro Talmelli: "Nessuno lasci sole le Comunità Ebraiche a cominciare dalla nostra di Ferrara, vittima dell’ennesima intimidazione antisemita, alla quale va tutta la solidarietà del Partito Democratico di Ferrara. Ma non basta il nostro gesto di ribadita vicinanza. Serve una reazione che dalle parole passi ai fatti. Chiari e trasversali. Serve un cambio di paradigma: troppe volte, si è ritenuto, e così è ancora, che antisemitismo e apologia del nazifascismo siano un problema per i soli individui e gruppi minacciati. Sono invece un male perlopiù silenzioso, ma a volte virulento, che riguarda l’intera società italiana. Un noi: è fondamentale che questa consapevolezza si consolidi, a maggior ragione per la storia e la preziosa presenza della comunità ebraica nella nostra città".

"Chi vuole creare un clima di continuo imbarbarimento – prosegue Talmelli – va isolato e condannato senz’appello. Nel 2023 assistiamo ancora attoniti alla notizia di continui attacchi antisemiti diffusi sul territorio nazionale. Un’offesa alla memoria dei milioni di morti nei campi di sterminio. L’antisemitismo è stato un dramma immane e bisogna essere fermi nel non sottovalutare e nel condannare gesti che si rifanno ad una delle pagine più buie della storia".

Secondo Talmelli "bisogna dire basta all’odio e a chi alimenta un clima di rabbia, di chiusura, di scontro. Bisogna anche ribadire che chi ricopre incarichi istituzionali sia a livello nazionale fino a quello locale non deve nemmeno per sbaglio approcciarsi alla tematica abbozzando a revisionismi storici: sul valore dell’antifascismo e sul rifiuto a qualsiasi discriminazione per sesso, razza, lingua, religione si fonda la nostra Costituzione, si fonda la nostra convivenza sociale. Un ringraziamento particolare alle forze dell’ordine e alla Digos per il prezioso lavoro di indagini svolto".

Quella ferrarese non è la sola comunità ebraica ad essere stata colpita da questo genere di messaggi dai contenuti farneticanti, che alludono alla negazione della Shoah e alla minaccia di uccidere tutti gli ebrei. Fatti analoghi sono infatti accaduti anche alle comunità di Milano, Napoli, Torino, Genova, Ancona, Merano (provincia di Bolzano), Livorno, Casale Monferrato, Modena e Reggio Emilia.