E’ morto Bortolotti, infermiere psichiatrico "Un combattente"

Dopo lunga malattia si è spento Angelo Bortolotti, compagno storico, infermiere psichiatrico dal lontano 1969. Membro della commissione interna Cgil sin dai primi anni Settanta combatteva e condivideva la battaglia per superare l’istituzione manicomiale e liberare pazienti e operatori da questa immane tragedia di civilta’ e liberta’, che si è poi concretizzata con l’approvazione della legge Basaglia del ‘78. Di carattere introverso aveva capito, e per questo combatteva, che liberando ‘i matti’ avrebbe liberato anche gli operatori. Nel 1973 divenne il primo responsabile dei consigli dei delegati. Grazie Angelo per quello che hai fatto per la Cgil e per le tue idee lungimiranti, grazie dai colleghi e da chi ti ha conosciuto e apprezzato. Buon viaggio