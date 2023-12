È morto don Aldo Viti, ex parroco e missionario

Per undici anni era stato parroco di Copparo, don Aldo Viti, che si è spento ieri all’età di 100 anni nella casa della Piccola opera della Divina provvidenza ‘Don Orione’ di Genova Paverano. Nato a Fiastra, nel Maceratese, il 17 aprile 1923, ha dedicato ben settantadue anni al sacerdozio. Don Aldo entrò nella congregazione orionina nel 1936, nel seminario minore di San Severino Marche, dove cominciò la sua formazione religiosa che si concluse con l’ordinazione sacerdotale ricevuta il 29 giugno 1951. Dopo un anno a Borgonovo Val Tidone come assistente, passò nella parrocchia di Copparo, prima come vicario e incaricato dell’oratorio e poi nel 1958 come direttore e parroco, sino al trasferimento a Bologna avvenuto nel 1964. Don Aldo prestò servizio anche a Massa Marittima, poi ancora a Bologna e a Magreta. Al termine del suo mandato, gli fu chiesto di partire missionario per la Costa d’Avorio, dove rimase fino al 2020.