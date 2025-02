È morto don Francesco Garbellini: "Missione nel segno della fede"

In lutto per don Francesco Garbellini. Monsignor Gian Carlo Perego ha annunciato che ieri mattina si è spento il sacerdote Don Francesco Garbellini. Il vescovo ha invitato i sacerdoti e i laici a ricordarlo nella preghiera.

Testimone di fede don Francesco Garbellini ha donato la sua intera vita sacerdotale alle comunità parrocchiali. Don Francesco Garbellini, nato a Mezzogoro l’11 dicembre 1941 e ordinato sacerdote a Comacchio il 29 giugno1967, ha ricoperto in Diocesi numerosi incarichi, tra i quali: canonico economo capitolo concattedrale di Comacchio, consiglio diocesano affari economici (2001 - 2016), Amministratore Parrocchiale Monticelli (2013 - 2020), Arciprete Bosco Mesola (2008 - 2020), Canonico Titolare Capitolo di Comacchio, parroco di Goro (2008 - 2020), Prefetto Pio Sodalizio dei XL Martiri Sebasteni, parroco di Coccanile (1997- 2008), Ambrogio (1994 - 2008), Bosco Mesola (1979 - 1994), Pontemaodino (1969 - 1979). Viveva nella casa per anziani Betlem. Forte il dolore nell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio per la scomparso di un uomo che aveva dedicato tutta la sua vita alla fede.