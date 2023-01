È morto il professor Bondesan "Ambientalista serio e competente"

Se n’è andato nella notte tra il 4 e il 5 gennaio Marco Bondesan (foto presa dal suo profilo Fb), 85 anni, professore in pensione dell’Università di Ferrara. Lasciando nel più profondo sconforto la moglie Luisella e i figli. Bondesan era molto conosciuto non solo per il suo ruolo accademico, ma anche per il grandissimo e inesauribile impegno per l’ambiente.

"Marco era un ambientalista vero, serio e competente – dichiara con commozione dall’estero dove è stato raggiunto dalla triste notizia Andrea Malacarne, presidente di Italia Nostra Ferrara – Ambientalista vero da molti decenni. Il suo impegno per il Parco del Delta del Po è stato per molti anni determinante, come consulente e come componente del comitato tecnico scientifico. Da decenni era iscritto a Italia Nostra, ha fornito a lungo il suo prezioso contributo nel consiglio direttivo della sezione. Marco era persona limpida e onesta, dotato di passione autentica per l’impegno civile".

Nell’agosto del 2020 in un lungo racconto di sé pubblicato sul sito del Museo civico di Storia Naturale, lui stesso ha raccontato gli inizi, l’amore e l’impegno per l’ambiente e per il Parco del Delta del Po. Iniziando il lungo percorso a ritroso della sua carriera da una descrizione che ci piace riportare perché è come se avesse svelato un po’ il suo segreto.

"Ma lo sai che sei proprio un bambino curioso ? Centinaia di volte mi sono sentito ripetere questa frase e non solo da bambino – scriveva Bondesan – Questa qualifica mi è stata data nelle più svariate occasioni, probabilmente anche in qualche caso in cui l’oggetto del mio interesse non era effettivamente destinato ad essere di pubblico dominio. E’ certo, però, che la più importante spinta a diventare un naturalista me l’ha data proprio la mia curiosità".

Cristina Rufini