E’ morto il professor Luigi Costato Il mondo della cultura in lutto

E’ morto Luigi Costato, già preside della facoltà di Giurisprudenza di Unife per tre mandati. Si è sentito male nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto mentre era ad Abano con la moglie Giusi Lanzoni. Trasferito al policlinico di Abano si è spento la mattina di ieri nell’ospedale Sant’Antonio di Padova dove era stato trasferito.

Luigi Costato era nato a Modena il 17 ottobre 1934, dove aveva trascorso l’infanzia, per poi trasferirsi con la famiglia a Bologna e a Firenze per seguire gli spostamenti del padre Cav. Antonio. Ma è a Rovigo, dove era arrivato nel dopoguerra, che Luigi ha compiuto gli studi superiori al liceo classico. Luigi Costato si è impegnato come imprenditore prima agricolo, poi nell’industria estrattiva del metano, quindi nell’azienda di famiglia dove si fece carico della costruzione di un molino nella Roma di quegli anni. Nella capitale condusse la giovane moglie Giusi e riuscì ad inaugurare lo stabilimento nel 1960. Luigi si è quindi trasferito a Verona dove è nata la secondogenita Alessandra, per tornare a Rovigo nel 1962. Laureato nel 1956 a Ferrara sotto la guida del Professor Moschella, fu libero docente di Ordinamento delle Comunità europee e di Diritto agrario nell’Ateneo ferrarese dove, dal 1980, è stato professore ordinario. Fu il primo in Italia, nel 2002, ad istituire a Ferrara una cattedra di diritto alimentare, oggi presente nei maggiori atenei italiani. La rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti si stringe al dolore della famiglia e degli allievi nel ricordo del collega Luigi Costato, "persona di grande umanità, spessore accademico e doti imprenditoriali. Il Professor Costato ha contribuito con passione alla crescita del nostro Ateneo e del Dipartimento di Giurisprudenza che ancora oggi gli sono riconoscenti per il contributo culturale e finanziario apportato". "Non solo un Professore, ma una guida personale per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo", è il ricordo del Professor Paolo Borghi allievo del Professor Costato, ordinario di diritto agrario e alimentare a Unife. Co-redattore dello statuto dell’Università di Ferrara, promotore della sede di Rovigo del Dipartimento di Giurisprudenza e dell’attivazione del Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea, presidente del Cedr (Comitè Europeen de droit rural), e fondatore nel 2004 dell’Aida (Associazione Italiana di Diritto Alimentare), fondatore e direttore della ‘Rivista di diritto Alimentare’, consigliere dell’Accademia dei Georgofili, nel 2009 fu nominato Professore Emerito dell’Università di Ferrara. Costato è stato protagonista, in qualità di presidente, del rilancio della Accademia dei Concordi e dell’apertura della stagione delle mostre a Palazzo Roverella a Rovigo. L’ultimo incarico ricoperto è stato quello di presidente della Fondazione Banca del Monte. Luigi Costato lascia la compagna di una vita Giusi e i figli Antonio e Alessandra, i nipoti Antonioluigi, Vittoria, Nicola, Elena, Laura e Beatrice e i pronipoti Nicholas, Adriano, Serena e Carolina. "Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha dato tanto al mondo accademico, all’economia, alla cultura e allo sport di tutto il Veneto e del Polesine", il ricordo del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.