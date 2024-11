È morto Norberto Mangolini: "Abbiamo perso un pilastro"

La Feo’s Band perde un pilastro. Con la scomparsa di Mango, Norberto Mangolini, la band, perde un amico fraterno. "Era il nostro capo banda, la nostra chioccia musicale ma soprattutto umana. Dobbiamo a lui, consapevolmente, la svolta della band, passando dal suonare in una cosiddetta ’bugadara’ arrivando a girare l’Europa". Commenta così, con la voce rotta dall’emozione, Daniele Palombo, front-man della formazione musicale nata negli anni 2000 proprio in una palafitta denominata “da feo” ecco che da lì la formazione prese il nome ‘Feo’s band’. "La sua preoccupazione più grande era che nessun componente della band facesse brutta figura, ma soprattutto desiderava che, prima di tutto fosse divertente per la band. Il pubblico capendo il live-motive della band, si sarebbe unita in una

trascinante emozione musicale che accompagnava tutte le serate musicali". Mangolini lascia la moglie e due figli, a giorni si terranno le esequie.