È morto Peretti, il sindaco partigiano

È stata una vita di grande impegno politico, quella di Vito Secondo Peretti, che giovedì pomeriggio è mancato all’affetto dei suoi cari. Aveva novantasei anni. Nativo di Lagosanto, Peretti partecipò attivamente alla lotta partigiana contro l’occupazione nazifascista. Nel secondo dopoguerra si distinse, a Comacchio, come segretario comunale del PCI. Ricoprì anche importanti ruoli istituzionali in qualità di sindaco della città lagunare e di assessore della Provincia di Ferrara. Infine, ha dedicato il proprio impegno all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi). Quella di Vito Peretti, dunque, è stata una vita politica veramente molto intensa. Una vita "spesa soprattutto, grazie alla sua forte tempra, a favore del Delta del Po – lo ricorda l’ex presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Valter Zago -. In una fase storica travagliata che ha trasformato profondamente l’economia e la società di questa area fragile". Il Comune di Comacchio esprime profondio cordoglio per la morte di Peretti: "Ha raccontato la sua esperienza personale e politica nel volume “Itinerario di vita, 60 anni di eventi’, dedicandolo alla moglie Laura e alle figlie Nastia e Irina".