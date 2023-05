’È nato e cresce’, continuano gli incontri per i genitori

Nuovi appuntamenti organizzati dallo sportello ‘È nato… e cresce’ di Comacchio sono in programma questo mese. Martedì si terrà ‘Vieni allo sportello’, la stanza di dialogo aperta, dedicata ai genitori in attesa o con bambini di 0-3 anni, che si terrà all’ambulatorio 10 della Casa della Salute dalle 10 alle 12: un’occasione per incontrare l’ostetrica dello sportello e altri genitori per conoscersi e confrontarsi sul mondo dei bambini piccoli, sulla loro crescita e sull’esperienza dell’essere genitori e avere indicazioni sui servizi del territorio. Il 23 maggio dalle 10.30, alla sala riunioni della Casa della salute, si terrà l’incontro tematico su ‘Crescere senza pannolino: si può?’. Per consulenze individuali, si può prendere appuntamento telefonando o scrivendo su WhatsApp o Sms al 392-7333897, o via e-mail a: [email protected]