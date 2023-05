’È nato... e cresce’ Ecco gli incontri

Sono in programma due appuntamenti promossi dallo Sportello ‘È nato… e cresce’ di Comacchio. Martedì mattina, dalle 10.30 alle 12 nella sala riunioni della Casa della Salute di Comacchio, si terrà l’incontro tematico rivolto alle famiglie intitolato ‘Crescere senza pannolino... si può?’ (per informazioni: 392-7333897 - [email protected]); il 29 maggio dalle 15, alla Biblioteca ‘L.A. Muratori’, è in programma ‘Benvenuti e benvenute alla scuola dell’infanzia’ per affrontare con serenità e accoglienza l’inserimento dei bimbi in tutte le sue sfaccettature.