È scomparsa Bruna Basso, la moglie di Carlo Rambaldi

Si rincontrano là dove ci sono le stelle. Pianeti vicini che hanno saputo esplorare insieme la vita. Si terranno oggi, alle 15, nella chiesa di San Francesco di Paola in Falerna Scalo, in provincia di Catanzaro, i funerali di Bruna Basso, moglie di Carlo Rambaldi, inventore di Et, vincitore di tre premi Oscar, maestro degli effetti speciali, originario di Vigarano Mainarda. Bruna Basso aveva fondato assieme ai figli Daniela e Victor la fondazione che porta il nome del tre volte Premio Oscar. E’ stata la compagna di tutta una vita del maestro Carlo Rambaldi. Originaria della Calabria, nonostante la notorietà mondiale del marito, ha vissuto sempre con grande riservatezza ed evitando le occasioni mondane. Aveva 86 anni. Da nove anni vive a a Lemezia Terme. Ad annunciarne la scomparsa, all’alba di ieri, è stata la figlia Daniela Rambaldi: "Questa mattina all’alba – ha scritto - la mia roccia ha raggiunto la sua stella. Riposa in pace, Mamma". La stessa figlia Daniela ha annunciato che le esequie di Bruna Basso avranno luogo oggi. Bruna Basso ha così raggiunto il maestro Rambaldi, al quale è stata vicina tutta la vita, impegnandosi a portarne avanti la memoria. Bruna Basso accompagnava Carlo Rambaldi nelle sue visite a Vigarano ed era presente anche nei momenti che il paese ha saputo creare intorno al grande maestro. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri esprime il proprio cordoglio: "Siamo profondamente addolorati dalla scomparsa di Bruna Basso, compagna di vita di un ferrarese che ha fatto la storia del cinema, Carlo Rambaldi. Giungano ai figli Daniela e Victor, e a tutti i familiari, le mie più sentite condoglianze".

cl.f.