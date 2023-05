È scomparso Andreotti "Un riferimento"

Addio ad Angelo Andreotti, dirigente del servizio Biblioteche e archivio del Comune. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di un punto di riferimento nel mondo della cultura. "La notizia ci ha raggiunto questa mattina, lasciandoci attoniti. Da qualche tempo ne seguivamo, con apprensione, le condizioni di salute. Il Comune perde un uomo che a lungo ha prestato servizio nel campo della cultura. Esprimo il mio cordoglio e un messaggio di vicinanza alla famiglia". Così il sindaco Alan Fabbri alla notizia della morte di Angelo Andreotti. Un ricordo commosso anche da parte dell’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. "Esprimo grande commozione per la sua morte prematura – ha detto –: Andreotti è stato un dirigente innamorato del suo lavoro, che amava la vita, la bellezza e la bontà, celebrandole con la poesia. Chi ha avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui ha potuto constatare la sua competenza e disponibilità. Un sentito cordoglio a tutti i suoi cari". Si aggiunge il ricordo e il pensiero di Nicola Alessandrini

dell’Istituto Gramsci: "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Angelo Andreotti, un lutto che colpisce il mondo della cultura ferrarese. Abbiamo avuto la fortuna di collaborare a lungo con Angelo grazie alle nostre attività organizzate in biblioteca Ariostea, che ha sempre accolto e supportato con entusiasmo. In più occasioni ha anche arricchito, con la sua distinta sensibilità intellettuale, il ciclo di incontri ‘I colori della conoscenza’, dedicato al mondo dell’educazione. Come Istituto Gramsci esprimiamo la nostra gratitudine per il suo operato e porgiamo ai suoi cari e a tutti i suoi amici e colleghi le più sentite condoglianze".