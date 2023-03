È scomparso don Mutambala

"È tornato alla Casa del Padre don Moni Deodatus Mutambala". Queste le parole dell’arcivescovo Gian Carlo Perego, in unione con i sacerdoti della arcidiocesi di Ferrara- Comacchio, per annunciate la morte di don Moni Deodatus Mutambala "Con animo grato per il dono del suo ministero si legge in una nota della diocesi – l’arcivescovo porge le più sentite condoglianze al fratello e ai famigliari, che hanno seguito amorevolmente don Moni in questi anni e in particolare in questi mesi di particolare sofferenza. Quanto prima sarà comunicata la data delle Esequie. Don Moni era nato a Uvira in Congo e aveva 59 anni. A breve la comunicazione delle esequie.