È scontro sui lavori in via Mazzini Lega: "La pezza peggio del buco"

"In merito ai lavori di sistemazione della pavimentazione in centro ad Argenta, riteniamo che la pezza sia stata peggiore del buco, anche se si tratta di una pezza temporanea". Non piace alla Lega la sistemazione della pavimentazione in porfido di via Giuseppe Mazzini, la via dello struscio della cittadina in riva al Primaro: dopo mesi di disagio per le attività commerciali del centro, a poche settimane dall’inaugurazione si erano sollevati i sanpietrini in alcune porzioni della via. Il consigliere comunale Gianni Stirpe aveva presentato un’interrogazione, ma la risposta non ha soddisfatto l’esponente del Carroccio. "Abbiamo interrogato l’assessore ai Lavori Pubblici, Sauro Borea, sulle possibili cause che hanno potuto provocare il sollevamento della pavimentazione in porfido di recente ultimazione – evidenzia Stirpe – la risposta è stata di una sovrapposizione di concause; concause che a nostro avviso si ripercuoteranno sui contribuenti argentani. Infatti se per il momento la spesa di sistemazione temporanea è a carico della ditta esecutrice, si dovrà comunque provvedere ad alcune migliorie per evitare che tali inconvenienti si verifichino nuovamente e – al netto dei disagi alla circolazione e alle attività – tali migliorie saranno a carico dell’amministrazione Baldini".

f. v.