È scontro tra Calvano e il sindaco. Il dem: "Città chiusa in se stessa". Fabbri: "Dal Pd nessuna proposta"

Quando le mura diventano terreno di scontro politico. Da un lato Paolo Calvano, capogruppo del Pd in Regione, che le ha evocate come "corde di un ring" nelle quali l’amministrazione comunale si accanirebbe contro chi prova a proporre alternative. Dall’altro il sindaco Alan Fabbri, che rivendica invece una città "aperta al mondo" e respinge le accuse come "affermazioni incredibili e deleterie". L’innesco del confronto è arrivato dall’intervento di Calvano alla Festa de L’Unità, che ha richiamato la necessità di "guardare oltre i confini cittadini" e di trasformare Ferrara da "periferia a nodo strategico della regione". Per il consigliere dem, oggi la città "non riesce a valorizzare i collegamenti con il resto dell’Emilia-Romagna", mentre la destra alla guida di Comune e Provincia coltiverebbe una visione "chiusa in sé stessa". La metafora delle mura – da sempre simbolo identitario – è diventata così immagine politica: "Non devono essere un ring che divide, ma un ponte verso Bologna, Ravenna e le opportunità che la regione offre". Nella sua analisi, il dem ha intrecciato il piano locale con quello globale. Dai dazi all’inflazione. "Attorno al supercalcolatore di Bologna – così il dem – possiamo costruire un’economia capace di offrire lavori più stabili e meglio retribuiti", ha detto, indicando in Ferrara un tassello da inserire nel più ampio laboratorio di sviluppo emiliano-romagnolo. Non si è fatta attendere la replica tra il piccato e il sarcastico di Fabbri. "Basterebbe leggere le parole di Calvano fissando il vuoto per capire il livello del discorso – scrive il sindaco in un lungo post sulla sua pagina istituzionale – quali sarebbero state le tante proposte alternative dell’opposizione?", ha attaccato, accusando il Pd ferrarese di essersi distinto per esposti in Procura e per i "no a qualsiasi cosa". Secondo il il primo cittadino, la visione proposta da Calvano "dà l’idea di una persona ibernata nel secolo scorso, incapace di riconoscere i risultati degli ultimi anni". Fabbri ha rivendicato il percorso dell’amministrazione: dall’inserimento del territorio nella Zls, ai grandi eventi internazionali come il concerto di Springsteen, "capaci di generare milioni di euro di indotto". Ha ricordato la partecipazione a bandi europei come Air Break sull’ambiente, la promozione turistica "dagli aeroporti al red carpet di Venezia" e il record di oltre mezzo milione di pernottamenti registrati nel 2024. Sulla digitalizzazione – altro tema posto da Calvano – , il sindaco Fabbri ha parlato di "anno zero" lasciato in eredità dalle precedenti amministrazioni, con archivi cartacei stipati in capannoni fuori città e un sito web comunale "non adeguato neppure agli smartphone. Oggi, invece, Ferrara è tra le città più premiate a livello nazionale per i servizi digitali". Il sindaco ha infine ricordato gli oltre 110 milioni intercettati dal Pnrr, destinati a scuole, mense, impianti sportivi e le riqualificazioni urbane in quartieri segnati dal degrado. "Ferrara non è chiusa nelle sue mura – ha concluso –: le ha aperte al mondo. È il Pd ferrarese che continua a sbatterci contro". C’è un non so che da campagna elettorale in questo scambio.