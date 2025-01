’E se non partissi anch’io’ di Lia Levi. Romanzo su un mondo che cambia

Nell’ambito del programma delle manifestazioni per il Giorno della Memoria oggi, alle 17.30, nella sala conferenze dell’ Istituto di Storia Contemporanea (Vicolo S. Spirito 11) verrà presentato il libro di Lia Levi ’E se non partissi anch’io’ (edizioni E/O 2024). Dialogano con l’Autrice Annamaria Ansaloni Ravenna e Antonella Piperno.

L’evento è organizzato da Isco in collaborazione con il Meis, con il patrocinio del Comune di Ferrara. L’illusione dell’emancipazione, ma anche il rischio dell’assimilazione sono al centro di questo nuovo romanzo di Lia Levi. 1900: inizio di un secolo. Sulla scena di un mondo che cambia, Benedetto, ebreo di Roma legato ancora ai ricordi del padre cresciuto all’interno del ghetto ebraico, e la moglie Rosina, rimasta legata a una colorita arretratezza, sono i personaggi da cui tutto parte. Ma è la figlia Ida che si troverà a lottare per la sua collocazione nel ’nuovo’. Il mondo circostante glielo permetterà?

Scrittrice, sceneggiatrice, giornalista, nata a Pisa (1931) da famiglia piemontese di origine ebraica, Lia Levi è una delle poche superstiti di una delle colpe più atroci del genere umano. Ha dedicato la sua vita a parlare di ciò che ha vissuto in diversi romanzi sia per adulti che per ragazzi. Nel 1967 ha fondato e diretto il mensile di cultura ed informazione ebraica, Shalom. Anna Maria Ansaloni Ravenna, docente di letteratura Upter e Responsabile Fai scuola di Roma. Antonella Piperno, giornalista autrice e opinionista Tv.