E Sgarbi smorza i toni: "L’addio di Moni?. Sconfitta per la libertà"

Le dimissioni di Moni Ovadia dalla direzione del teatro Comunale rappresentano una "sconfitta della democrazia e della libertà di pensiero". Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, dopo i rimbrotti al direttore dimissionario a seguito delle sue posizioni sul conflitto in Israele, fa un passo di lato. "L’attività culturale, anche per chi rappresenta un’istituzione importante – così Sgarbi – non può essere subordinata a una posizione politica. Il teatro di Ferrara ha raggiunto, con la gestione di Ovadia, ottimi risultati e non è mai stato il palcoscenico di attività politiche del suo direttore il quale, pur valutando l’opportunità di non esporre il suo ruolo per il teatro a critiche per il suo pensiero, non può essere costretto al silenzio al di fuori delle sue funzioni e nessuno può capirlo meglio di me". Poi c’è il piano dell’opportunità, "la necessità di partecipare al dolore delle vittime, che non cambiano la sostanza". A ogni modo, secondo il presidente di Ferrara Arte, "Ovadia ha grandemente giovato al Teatro, mentre i suoi contestatori di sinistra (e non quelli di destra), non avevano mai raggiunto tali obiettivi e non erano mai usciti dalle logiche di partito e dalle nomine di fedelissimi. L’amministrazione di Ferrara ha dimostrato, nominando Ovadia, di essere fuori da questa logica, e lo ha capito anche il rappresentante più autorevole di Fratelli D’Italia, Alberto Balboni, scrivendomi, nel fuoco della polemica: ‘Grazie. Spero Ovadia smetta di fare politica di estrema sinistra e si dedichi a tempo pieno al lavoro cui è stato chiamato’".

Per tutta risposta, il presidente di Ferrara Arte ha scritto al senatore che "ciò che genera sconcerto nelle dichiarazioni di Moni Ovadia, è il suo essere ebreo che gli dovrebbe imporre rispetto e pietà per il suo popolo". "Per queste ragioni – chiude Sgarbi – continuo a ritenere che l’errore, da molti riconosciuto nelle dichiarazioni di Moni Ovadia, sia una discutibile posizione politica che non ha niente a che fare con il suo ruolo di direttore del teatro di Ferrara. E mi auguro che il sindaco respinga le sue dimissioni".

Il senatore Alberto Balboni, però, sembra tutt’altro che dispiaciuto dalla scelta del direttore del Comunale. "Le dimissioni si danno e non si annunciano – commenta il senatore di Fd’I –. La reazione di Ovadia mi sembra tipica dei comunisti. Se il direttore dimissionario non ha letto ‘La fattoria degli animali’ di Orwell, glielo consiglio, in particolare nel passaggio in cui l’autore dice che tutti gli animali sono uguali ma i maiali sono più uguali degli altri". Nel merito, il senatore mantiene la sua linea. "Persino Sgarbi, che è stato il suo ‘sponsor’, ha richiamato Ovadia dopo le sue dichiarazioni – scandisce Balboni –. Quelle frasi sono inaccettabili per chi ricopre un incarico di grande rilevanza culturale che presuppone terzietà. Nessuno impedisce a Ovadia di fare l’opinionista politico nei talk show. Però non in nome del teatro. Se mi è ancora concesso dirlo, questa è la mia posizione: quando si criticano i comunisti, è censura. Mentre loro giustificano tutto, anche l’incitamento all’odio, con la libertà di espressione". Per il momento, non si registrano prese di posizione del sindaco Alan Fabbri sulla questione, anche se molto – sull’esito dello scontro – dipenderà dalla sua volontà.

