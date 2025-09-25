’È stato morto un ragazzo’ all’Apollo: "Il docufilm ha smosso le coscienze. All’inizio ricevemmo delle minacce"

Ferrara ricorda Federico Aldrovandi. Dopo la proiezione del 2011 torna oggi alle 18 al Cinema Apollo il documentario ’È stato morto un ragazzo’ del giornalista ferrarese Filippo Vendemmiati. Un’opera potente, coraggiosa, che all’epoca scosse l’opinione pubblica e oggi, secondo il produttore Marcello Corvino, mantiene intatta la sua forza e, anzi, ha assunto un significato ancora più urgente.

Corvino, che effetto le fa vedere oggi a Ferrara questo documentario a 20 anni dai fatti?

"La cosa che mi rende più fiero è che il nostro lavoro è servito. Ha smosso coscienze, ha informato gli italiani su un fatto grave accaduto in una città civilissima. E non solo: ha avuto un impatto affettivo, umano. Ha mostrato quanto siano fondamentali le relazioni, i legami familiari, il senso di comunità. E quanto la perdita di una sola vita umana sia inaccettabile".

Un modo per trasformare quel momento tragico in qualcosa di positivo?

"È l’unico modo per onorare una morte così insensata e inaccettabile. Far sì che generi la bellezza del rispetto delle regole, dei rapporti familiari e amicali, della relazione con la comunità, del fare seriamente il proprio lavoro, qualunque esso sia. Questa morte non può essere risarcita, ma se contribuisce a creare una coscienza e far sì che queste cose non accadano più, allora è servita a qualcosa e ha avuto un senso".

Perché ritiene che, dopo così tanto tempo, ci sia ancora bisogno di vedere questo film? "Oggi è necessario vederlo perché basta solo accendere la TV per vedere che la vita degli esseri umani non conta più nulla. Questo documentario va in direzione opposta. Dice che la vita è la cosa più preziosa e che nessuno ha il diritto di spezzarla. È una goccia nel mare, certo. Ma qualcuno deve dirlo. Viviamo tempi pericolosi, di indifferenza. Questo film afferma che ogni esistenza è fondamentale. Anche se ha 14 anni, è ancora di grandissima attualità. Ed è anche un grande esempio di giornalismo: racconta i fatti, con rigore, senza piegarsi a interessi di parte. Ci siamo esposti a un rischio grandissimo".

Cioè?

"Se le sentenze di secondo e terzo grado avessero ribaltato la sentenza di primo grado noi ci saremmo trovati nei guai. Ma abbiamo avuto ragione e questo documentario è un’occasione per riflettere anche sulla libertà di stampa e sull’importanza del lavoro del giornalista. C’era un solo obiettivo: raccontare la verità, con chiarezza e rispetto tant’è che non sono state usate immagini forti. Bastava il racconto, così forte e potente nella sua essenzialità".

Un percorso complesso?

"All’inizio fu durissimo. Ricevetti anche telefonate anonime, minacce. Poi Gianroberto Casaleggio pubblicò il documentario sul blog di Beppe Grillo, allora il più seguito d’Europa. Fu visto da milioni di persone. Da lì il muro del silenzio cominciò a rompersi. I giornali iniziarono a parlarne. Riuscii a portarlo a Venezia, poi al Bari Film Festival con Ettore Scola, e infine vincemmo il David di Donatello. Arrivammo in Rai, andammo da Fabio Fazio, e iniziammo a proiettarlo in tantissime sale".