E Tacopina diventa osservatore speciale dell’allenamento

Dopo un mese e mezzo di assenza, Joe Tacopina è tornato a Ferrara. Il presidente ha trovato una situazione molto diversa da quella che aveva lasciato a fine gennaio, quando dopo aver annunciato l’ingresso nella società biancazzurra del nuovo partner Marcello Follano aveva assistito dagli spalti del Mazza alla disastrosa sconfitta della Spal in casa contro la Juventus Next Gen. Uno dei punti più bassi della stagione, con una dura contestazione della tifoseria nei confronti di tutte le anime del club. Dalla proprietà alla dirigenza, passando per staff tecnico e giocatori: tutti sul banco degli imputati, nessuno escluso. Nonostante il pesante ko, a mister Colucci era stata concessa un’ultima chance, fallita senza attenuanti nel turno successivo con la Lucchese. Inevitabile quindi la decisione di richiamare al timone Mimmo Di Carlo, con cui Tacopina naturalmente si è già confrontato al centro sportivo Fabbri. A proposito, ieri mattina Joe ha assistito a tutto l’allenamento di Antenucci e compagni, a margine del quale ha parlato alla squadra e allo staff tecnico. Il presidente è contento della reazione avvenuta nelle ultime settimane, e adesso si aspetta un grande finale di stagione. Come al solito, quando torna in città l’agenda di Tacopina è fittissima di impegni e appuntamenti: oltre alle riunioni con la dirigenza, Joe ha in programma diversi incontri coi ragazzi del vivaio e le atlete del settore femminile.

Per quanto riguarda la sua presenza in occasione delle gare di campionato, sicuramente il presidente seguirà la squadra domani allo stadio Mannucci di Pontedera e nel prossimo turno casalingo in programma sabato 23 marzo al Mazza con la Carrarese.

Calendario. Ieri la Lega Pro ha comunicato ufficialmente il calendario di playoff e playout, che come è noto coinvolgeranno oltre la metà delle squadre di ogni girone di serie C. Per quanto riguarda i playoff, la fase riservata ai singoli gironi scatterà col primo turno (a gara unica) sabato 4 maggio, mentre il secondo turno (a gara unica) si disputerà martedì 7 maggio.

La fase nazionale comincerà col primo turno (andata e ritorno) sabato 11 e martedì 14 maggio, invece il secondo turno è fissato per sabato 18 e martedì 21 maggio. Infine, la Final Four è in programma sabato 25 e martedì 28 maggio (semifinali di andata e ritorno), domenica 2 e domenica 9 giugno (finale di andata e ritorno). I playout invece si disputeranno con gara di andata e ritorno rispettivamente domenica 12 e domenica 19 maggio.

Arbitro. La gara tra Pontedera e Spal sarà diretta da Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Cristian Robilotta di Sala Consilina, Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Lorenzo Garbo di Monza.

s.m.