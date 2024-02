È tempo di Boscoriandolando

BOSCO MESOLA

È tutto pronto a Bosco Mesola per una giornata di divertimento con ‘Boscoriandolando’. L’associazione turistica Pro loco Bosco organizza, come ogni anno, il carnevale di paese rallegrando le strade e facendo divertire i più piccoli. L’appuntamento è per oggi alle 14.30 in piazza Vittorio Veneto. La festa sarà caratterizzata dalla presenza dei magnifici carri realizzati dagli ‘Artisti di Pitoch’ di Mezzogoro che sfileranno per tutto il pomeriggio all’interno della piazza. Non mancheranno di certo coriandoli, giochi e divertimento. Saranno presenti bancherelle di dolcium Ad aprire il carnevale sarà la sfilata delle scuole d’infanzia di Bosco Mesola e dell’inventore Ermes Mangolini.