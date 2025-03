E’ tempo di carnevale, comincia la sfida per la maschera più bella

San Carlo si prepara a vivere un’esplosione di colori, musica e divertimento con la Festa di Carnevale, in programma domenica 30 marzo in piazza Pola, a partire dalle 14:30. Un evento atteso da grandi e piccoli, organizzato dall’associazione Pro Loco di San Carlo, con il patrocinio e contributo del Comune di Terre del Reno.

Il programma prevede una serie di iniziative molto coinvolgenti, tra queste figura anche il concorso a premi intitolato ’La maschera più bella’, un concorso che premierà le maschere più originali suddivise per le singole fasce d’età. Il regolamento completo ed i dettagli per partecipare a questa iniziativa nel segno del divertimento e della tradizione saranno disponibili sulle pagine Facebook della Pro Loco San Carlo e di Morgania&Co.

Non mancherà la tradizionale sfilata dei carri allegorici, con il classico ’getto’ di dolciumi e sorprese per il pubblico, che renderà l’atmosfera ancora più magica. Inoltre, per il divertimento di tutta la famiglia, sarà allestito anche un Luna Park con attrazioni e mille giochi.

L’assessore Alice Lodi, con delega a Turismo, Sport, Promozione del Territorio e Politiche Giovanili, ha dichiarato: "Il Carnevale è una festa che coinvolge tutte le generazioni e che ci permette di vivere momenti di gioia e condivisione". Poi l’assessore Lodi ha aggiunto: "Come Amministrazione, siamo orgogliosi di supportare eventi come questo, manifestazioni che valorizzano il territorio e rafforzano il senso di comunità. Un grande ringraziamento va quindi all’associazione Pro Loco e a tutti i volontari che rendono possibile questa giornata di festa per la nostra cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi".

L’invito è aperto a tutti. A questo punto, preparate le vostre maschere più belle e venite a festeggiare il Carnevale a San Carlo per un pomeriggio davvero indimenticabile. Per ulteriori informazioni, è possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine ufficiali degli organizzatori dell’iniziativa.