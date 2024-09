È tempo di Città Magica

FERRARA

Ritorna la Città magica, uno degli storici eventi del Rione Santo Spirito, che sarà riproposta dal da oggi a domenica, al parco Massari e sarà inaugurata oggi alle 18, per proseguire domani e domenica dalle 11 alle 22, con ingresso libero e gratuito. "È un evento che abbiamo svolto in un altro contesto fino al 2017 – racconta Matteo Cristofori, presidente del Rione –, dentro il balloon festival al parco urbano per 13 edizioni, poi abbiamo pensato ad una modernizzazione dell’evento quindi abbiamo preso una pausa nel 2018 e 2019, poi nel momento in cui avevamo un progetto rinnovato ci siamo dovuti fermare per la pandemia".

La Città magica torna ora a svolgersi "in un luogo più ristretto come spazi – continua Cristofori-, il parco Massari, un luogo con restrizioni forti dal punto di vista naturale e ambientale, ma utilizzabile per eventi, fuori dalle mura del chiostro di Santa Maria della consolazione, ma ancora nel territorio del rione". In continuità con la tradizione la Città magica proporrà la uno stand gastronomico curato dal Rione, con cucina tipica, ed eventi per famiglie e bambini, spettacoli e dimostrazioni delle attività di sbandieratori e musici, con la possibilità di provare anche per gli spettatori, un mercatino rinascimentale organizzato insieme a gruppi di Montagnana e Thiene, sarà poi presente il gruppo degli arcieri, che costruiranno il loro accampamento, e gli armati della compagnia di San Michele della fondazione Ente Palio. Per grandi e piccini anche il laboratorio dedicato alla zucca organizzato da Strada dei vini e dei sapori insieme a "Il campo degli inzuccati". Saranno presenti stand informativi di realtà associative del territorio: Avis, Ado, associazione Giulia e Cascomatto. "Fa piacere – sottolinea Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio- che riparta questo evento che ha avuto un grande successo nel recente passato, ed anche la sinergia con enti e associazioni, oltre alla sensibilità della contrada verso i più piccoli, per avvicinarli al mondo del palio e alla sua storia, che è la storia della città". "Una manifestazione – prosegue Matteo Fornasini, assessore al bilancio e al turismo- che ha una lunga storia in città e ci fa piacere che venga riproposta in un contesto suggestivo e importante come il parco massari. Ci sono molte realtà ed eventi che coinvolgono la città, borghi e rioni valorizzano la cultura la storia".

Lucia Bianchini