E toccherà alle Farfalle inaugurare l’evento

È ufficiale: le Farfalle, la squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, saranno protagoniste della cerimonia inaugurale del Ferrara sport festival, venerdì in Piazza Municipale. "Siamo felici, – commenta il sindaco Alan Fabbri – sarà un momento di grande ispirazione per i giovani e un’opportunità per celebrare lo sport e i suoi valori". Guidate dalla ferrarese Alessia Maurelli (foto), leader e capitana, le Farfalle porteranno la loro storia sportiva straordinaria: tre partecipazioni olimpiche (Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024), otto Campionati Mondiali e sette Europei, cinque titoli iridati (2015, 2017, 2018, 2021, 2022) e tre titoli continentali (2018, 2022, 2024) e due medaglie olimpiche di bronzo, conquistate a Tokyo e Parigi. Con 139 medaglie internazionali ufficiali (di cui 62 d’oro), Alessia Maurelli è una delle ginnaste più vincenti della storia della ginnastica ritmica e tra gli sportivi italiani più medagliati di sempre. La generazione di Farfalle di cui è stata capitana è arrivata a quota 148 medaglie internazionali totali, segnando un’epoca di dominio mondiale e consacrando la “scuola italiana” come una delle più competitive al mondo. Le Farfalle non sono solo simbolo di eleganza e tecnica, ma anche di dedizione, lavoro di squadra e resilienza, diventando un modello per migliaia di giovani atlete. La loro presenza a Ferrara avrà anche un significato speciale per la città: Alessia Maurelli sarà tedofora per la Fiamma Olimpica quando arriverà in città il 7 gennaio, un ulteriore segno del legame profondo tra Ferrara, la ginnastica ritmica e il movimento olimpico.