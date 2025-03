Flavia Testi, che ha seguito il progetto fin dalle prime fasi di cantiere, trova l’iniziativa molto interessante. "Ho seguito il progetto dagli inizi dei lavori e mi sembra molto interessante. Non so ancora come sarà gestito, ma credo sia una cosa positiva per la città e per le persone che la vivono ogni giorno. È un altro punto di aggregazione, il che è sempre importante per la comunità. Gli spazi pubblici ben progettati favoriscono la socialità e migliorano la qualità della vita. Inoltre, un intervento di questo tipo può stimolare l’attenzione per altre zone che necessitano di riqualificazione".