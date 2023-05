"È un incrocio maledetto, non basta l’asfalto"

Attenzione di fronte ad un incrocio pericoloso. Lo segnalano i sindaci. La manutenzione della strada che Costeggia il Cavo Napoleonico è di competenza per un tratto del Comune di Bondeno e per l’altro del comune di Terre del Reno. Via Correggio, che ora è di competenza dell’Anas, incrocia la strada in prossimità di quello che è detto ‘Ponte Vela’ proprio nel punto di confine tra i due territori. Un incrocio che è spesso scenario di incidenti, l’ultimo, una settimana fa, molto grave.

"Sugli incroci la nostra Polizia locale dell’Alto Ferrarese ha segnalato che occorrerà interloquire con l’Anas – conferma il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi -. Cercheremo di chiedere e coordinare per fare qualche intervento di segnalazione in questo incrocio che, soprattutto durante il giorno, è molto pericoloso. Sarebbe opportuno mettere segnali luminosi. Ma questo – sottolinea - richiede l’aiuto dell’Anas, perchè se lo facciamo noi come comuni nella parte di strada di nostra competenza, anche Anas dovrà fare la stessa cosa, sia in direzione Casumaro che dall’altra parte". "Anas ha previsto su via Correggio, che ha dei tratti davvero dissestati e pericolosi, un rifacimento totale – spiega il sindaco di Bondeno Simone Saletti - sul quale abbiamo fatto una riunione in Provincia per poter coordinare al meglio i numerosi cantieri che insisteranno anche su quell’area. In quel contesto abbiamo indicato ad Anas la necessità di una riflessione congiunta, con i comuni, nelle intersezioni con le strade comunali. Abbiamo sensibilizzato e continueremo a farlo per insistere sul miglioramento e sulla sicurezza là dove si intersecano con le strade comunali e non solo, anche quelli che collegano i diversi centri. Intanto se il Comune di Terre del Reno, nel 2016, ha rifatto interamente l’asfalto di via Cavo Napolenico, Bondeno procede negli interventi a ‘macchia di leopardo’. Altri 30 mila euro di asfalti andranno presto ad aggiungersi in via Cavo Napoleonico ai precedenti 60 mila euro già investiti nel 2022.

Un lungo rettilineo percorso quotidianamente da centinaia di automobilisti principalmente per motivi di lavoro. "Le asfaltature dello scorso anno hanno - dice Saletti - hanno reso estremamente più fruibile la via, risolvendo alcune criticità importanti della strada. Con questi nuovi fondi, andremo a realizzare ulteriori tratti di nuovo asfalto".

Claudia Fortini