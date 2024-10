"É un’opera fondamentale

Piero Monforte, commerciante, è da anni il titolare di un negozio di frutta e verdura che si affaccia su via Bologna. Nel negozio, è sabato mattina, un via vai di clienti. Piero consiglia loro cosa comprare, mostra la merce. Prodotti doc, come i sapori della sua Sicilia. Esce dal negozio e indica la strada, quello spiazzo che si trova davanti. "I lavori si vedono fare per il bene della città, bene quindi che li portino avanti – precisa –. Avrei solo una critica da muovere, non capisco perché hanno chiuso un lato del parcheggio che si trova oltre la strada. I clienti, con le loro auto, riuscivano ad entrare più facilmente nell’area di sosta. Adesso sono costretti a fare un giro, a passare per una laterale. Sono queste piccole cose che alla fine peggiorano il quadro del traffico".