E Villaggio di Natale sia tra Willy Wonka e cioccolato

CENTO

Gli eventi di animazione del centro storico nel periodo natalizio rappresentano un momento di gioia e di unione per famiglie, bambini e bambine e l’intera comunità in un periodo così significativo dell’anno, andando a rafforzare il tessuto sociale e sono in grado di offrire un’opportunità per sostenere l’economia locale, incoraggiando altresì lo shopping presso i negozi del centro storico. Quest’anno la giunta Accorsi ha deciso di andare ad affidamento diretto con l’azienda You Servizi di Acqui Terme per 25.500 euro.

"Scelta in attuale assenza di un soggetto organizzatore – spiegano dal Comune – cui affidare l’organizzazione degli eventi di animazione del centro cittadino nel periodo natalizio. Il fine è porre in essere la programmazione di un cartellone di eventi natalizi a dicembre, che possano interessare tutte le fasce d’età, con particolare attenzione per ragazzi e bambini, volto ad offrire occasioni di svago in un periodo festivo, favorevoli allo sviluppo della socializzazione, e dell’animazione del commercio della città mediante eventi di animazione del centro cittadino". Nello specifico le attività oggetto dell’appalto sono diverse. Si parla di realizzare un Villaggio di Natale a tema Fabbrica di cioccolato, di cento metri quadrati posizionatio nei 4 week end, sotto una tensostruttura trasportando nel mondo immaginario di Willy Wonka e i suoi Umpa Lumpa, tra oggetti colorati, caramelle, cioccolato, laboratori, castagnaro, zucchero filato, fontana di cioccolato e punti selfie ma anche il laboratorio "La tavoletta dei record", per preparare una tavoletta di cioccolato lunga dai 10 ai 30 metri con possibilità di dividerla in pezzetti da regalare ai presenti. E’ previsto anche un altro gazebo in piazza Guercino per laboratori per bambini, per costruire vari oggetti a tema natalizio come palline, alberelli, addobbi con materiali di riciclo. Anch’essi nei 3 fine settimana di dicembre. Si chiede il tutto di accompagnarlo con spettacoli di strada per ogni età, in centro storico, insieme a musicisti itineranti in costume e cantori di canti e inni di Natale.

In piazza sarà anche installato l’abete di dieci metri che sarà messo a dimora il 24 novembre mentre, entro il 29 arriveranno anche gli alberi natalizi per le piazze delle frazioni di Casumaro, Buoncacompra, Reno Centese, Alberone, XII Morelli, Renazzo, Bevilacqua. Impegno economico di circa seimila euro. Dando affidamento a Pirani luminarie di XII Morelli, per 4.904 euro, il centro di Cento si prepara anche ad avere anche la filodiffusione dall’1 dicembre al 7 gennaio e, con un impegno di 79.910 euro, le luminarie a Cento e frazioni.

Laura Guerra