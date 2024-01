Ebraismo e cinema in Arnoldo Foa’

Oggi alle 17 avrà luogo nel Salone d’Onore di Palazzo Roverella una manifestazione

culturale in occasione dell’apertura delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2024. L’evento - organizzato dal Nastro Azzurro in collaborazione con il Circolo dei Negozianti,

I’Unuci e I’associazione De Humanitate Sanctae Annae, avrà come titolo ’Ebraismo, cinema e teatro e vita ebraica: per un profilo di Arnoldo Foa’ nel decennale della scomparsa. Memoria e identità: due aspetti della vita di una comunità civile necessari per comprendere la tragedia della Shoah, che possono divenire, attraverso il teatro e il cinema uno scrivano che vive dentro l’uomo. Riccardo Modestino, Carlo Magri, Nicola Callegari e Francesco Petrucci saranno i protagonisti dell’evento, cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Alla manifestazione parteciperà anche la figlia del Maestro Orsetta Foà. Il documentario (31 minuti) di Carlo Magri mette in luce la ricerca della spiritualità e forse anche religiosità per un uomo, nato ebreo ma che si dichiarava ateo.