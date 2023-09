Ebraismo, storia e tradizioni Una domenica di bellezza Concerti, visite e incontri

Domenica in occasione della Giornata europea della cultura ebraica dedicata alla bellezza, il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah propone una serie di iniziative speciali: concerti, laboratori, approfondimenti e molto altro. "Abbiamo scelto di affrontare il tema della bellezza – spiega il direttore del Meis Amedeo Spagnoletto – nella maniera più ampia possibile e sempre in armonioso dialogo con le attività e la missione del museo. Sveleremo due importanti nuove acquisizioni che entreranno a far parte dell’esposizione permanente ‘Ebrei, una storia italiana’ e racconteremo i luoghi ebraici più affascinanti e suggestivi del nostro Paese. Concluderemo la giornata in musica, con spirito di gioia e condivisione. Domenica l’ingresso al museo e tutti gli eventi saranno gratuiti proprio per accogliere più persone possibile".

La giornata inizia alle 11.30 al Meishop (via Piangipane 81) con la conferenza dedicata a quattro tra i cimiteri ebraici italiani più ricchi di tradizione e storia: dal Lido di Venezia a Ferrara, da Ancona a Mantova. Intervengono l’architetto e curatore della mostra del Meis ‘Case di vita. Sinagoghe e cimiteri in Italia’ Andrea Morpurgo, Antonio Giulio Spagnuolo (Università di Bologna), l’architetto Giovanna Salmoni che si è occupata del progetto di restauro e valorizzazione del cimitero di Ancona e l’architetto e designer David Palterer. Saluti di Dario Disegni, presidente del Meis e presidente della Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia, introduzione di Spagnoletto.

Alle 16 gli incontri al Meishop proseguono con la presentazione del volume ‘La sinagoga di Ostia antica: 60 anni dalla scoperta, 20 anni di arte in memoria” a cura di Alessandro D’Alessio e Adachiara Zevi (Iacobelli editore): un percorso tra archeologia, arte ed ebraismo che vede al centro la valorizzazione della sinagoga più antica d’Italia. Intervengono Pier Giovanni Castagnoli, storico dell’arte; Adachiara Zevi, architetto e presidente dell’associazione ‘Arte in Memoria’, Fausto Zevi, archeologo. Modera Andreas Steiner, direttore delle riviste ‘Archeo’ e ‘Medioevo’. A seguire la presentazione della pubblicazione ‘Italia Ebraica. Storie ritrovate Vol 2’ a cura del Musei ebraici italiani.

Sempre alle 16, tutte le famiglie sono invitate al Meis per una attività dedicata a piccoli e grandi aspiranti architetti: dopo un viaggio in Italia tra le sale della mostra del Meis ‘Case di Vita’ in cui si visiteranno virtualmente sinagoghe del passato e del futuro, si terrà un laboratorio dove sprigionare tutta la propria creatività. L’evento è gratuito, la merenda è compresa. Nel giardino del Meis, immersi nella natura, il concerto ‘La musica della vita’ alle 18 concluderà la giornata dopo i saluti introduttivi di Dario Disegni. Il coro Ha-Kol di Roma, accompagnato dal piano e diretto dal maestro Alberto De Sanctis, ripercorrerà i brani più significativi che caratterizzano la musica ebraica italiana, cantata dentro le sinagoghe e in famiglia. Tutti gli eventi sono gratuiti, prenotazione fortemente consigliata chiamando al numero 342 5476621 o scrivendo a [email protected].