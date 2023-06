Ebrei ad Argenta, testimonianze

Raccoglie ‘Testimonianze archivistiche dal 1362 al 1556’ il libro di Dante Leoni, a cura di Sergio Felletti, ‘Ebrei ad Argenta’, che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Dialogherà con l’autore Piero Stefani, prefatore del volume. L’incontro, a cura del Centro di documentazione storica di Longastrino e in collaborazione con l’Istituto Gramsci e l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

Perché gli ebrei si dedicarono al commercio del denaro? Contrariamente a quanto spesso si afferma, essi non sono sempre stati prestatori. Lo sono diventati soltanto a partire dai secoli XI-XII. Dante Leoni (Longastrino, 1920) è Cavaliere della Repubblica, pluridecorato di guerra, dirigente d’azienda, dirigente sindacale provinciale e nazionale, uomo politico.