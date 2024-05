Ebrei nel Novecento italiano, visita al Meis al chiar di luna

Meis aperto per la Notte Europea dei Musei. In occasione della Notte Europea dei Musei, oggi il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-Meis di Ferrara sarà straordinariamente aperto dalle 18 alle 21 e il biglietto avrà il costo simbolico di 1 euro.

Sarà l’occasione per visitare al chiaro di luna il nostro percorso permanente e la mostra temporanea “Ebrei nel Novecento italiano”. L’ultimo accesso è previsto alle 20.40. Ebrei nel Novecento italiano – La mostra temporanea del Meis. Come raccontare un intero secolo in una sola mostra? I curatori Mario Toscano e Vittorio Bo raccolgono la sfida e propongono un’esposizione che, in sette sezioni, offre una panoramica dettagliata del Novecento attraverso la storia, l’arte e la vita quotidiana degli ebrei italiani. Un progetto che illustra il complesso percorso prima di acquisizione della cittadinanza, poi di perdita e infine di riacquisizione dei diritti, da parte di una minoranza che si è riconosciuta e integrata nella società italiana. Si inizia a fine Ottocento dopo lo smantellamento dei ghetti e si conclude all’alba del nuovo millennio. Non manca una riflessione sulla Shoah: lo strappo drammatico delle Leggi Razziali del 1938, la persecuzione e la deportazione. La mostra è arricchita da opere d’arte contemporanea; fotografie provenienti da archivi pubblici e privati; documenti storici e oggetti di famiglia. Tante le storie raccolte, dall’arte di Olga e Corinna Modigliani; alle tele di Corrado Cagli fino a Rudolf Levy ed Emanuele Luzzati. Il pubblico potrà immergersi nei contenuti raccolti nel tavolo multimediale a cui è affidato il compito di rendere accessibili approfondimenti, materiali originali e prime edizioni.