"Eccellenza della sanità. Qui troviamo un prototipo dell’ospedale di distretto"

"Il punto nascita non è chiuso ora, lo era già prima e sulla sicurezza non transigo". A ribadire la sua posizione è stato l’assessore regionale alla sanità Massimo Fabi che ieri è arrivato a Cento per visitare l’ospedale.

"Qui ho visto modelli organizzativi che rappresentano il prototipo di quello che deve essere un ospedale di distretto – spiega Fabi –, ho trovato un livello straordinario, con particolare attenzione al pronto soccorso che gestisce 24.000 accessi annuali, solido e ben strutturato. Poi la qualità della cardiologia e del sistema integrato di rianimazione e terapia intensiva coronarica, un modello che dovrebbe essere presente in tutti gli ospedali periferici. Ho intenzione di portare a livello regionale alcune delle buone pratiche viste qui". Poi il tema del punto nascita. "Dobbiamo pensare alle donne e ai nascituri in un ambiente che garantisca il massimo livello di sicurezza come logistica, tecnologie e competenza tecnico professionale che viene mantenuta solo se supera i 500 parti all’anno – afferma –. La sicurezza è un principio imprescindibile". Sull’argomento interviene Nicoletta Natalini, direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi. "Seguiamo linee guida internazionali studiate da tecnici – così risponde ad alcune accuse mosse dall’opposizione in consiglio comunale parlando di fake news e falsi messaggi –. Le donne scelgono di partorire in un luogo sicuro e non se è più o meno vicino a casa. Ricordiamo che il parto veloce è un’eccezione ma anche che per stare aperti la legge indica un numero di ben 1000 parti". Ha inoltre spiegato che il basso numero di partorienti a Cento era dato dallo spostamento in altre strutture delle gravidanze sopra una soglia d’età o con patologie e rischi. "La risposta del Ministero e la deroga è arrivata solo ora quando ormai la scelta per le donne era già stata fatta – aggiunge –. Il punto nascita è chiuso e lo rimane. Lavoriamo per seguire le donne nel pre e post parto con tutti i servizi al di fuori dei soli 3 giorni di ricovero per la nascita. In questi due anni le donne di Cento si sono comunque spostate verso altri ospedali". Ha poi presentato i dati che riguardano l’intero servizio ospedaliero, specificando che "non c’è nulla in chiusura o smantellamento", con le sue eccellenze nei servizi, i 156 posti letto di cui i "5 in più in cardiologia attivati con la chiusura del punto nascita", i professionisti che si spostano tra gli ospedali per garantire operazioni di qualità, i 4000 ricoveri e le 120.000 prestazioni di Villaverde e circa 155 milioni tra riqualificazione e creazione della Casa di Comunità. "I volumi di attività dimostrano che è una struttura sana, scelta dalle persone per ricoveri, chirurgia e ambulatoriali – dice – non bisogna però esagerare nella fruizione delle prestazioni sanitarie. Il servizio sanitario è nato per dare risposta ai bisogni di salute e la prevenzione deve essere fatta all’interno di percorsi codificati. Dobbiamo prenderci carico dei cittadini malati. Purtroppo c’è consumismo di prestazione. Dobbiamo dire no a chi consuma prestazioni ma non ne avrebbe bisogno".

Si è appellato al senso di responsabilità il sindaco di Cento Edoardo Accorsi in conferenza stampa, rammentando la grande attenzione che oggi si rinnova sul tema della sanità centese distrettuale, in termini di servizi e funzioni ospedaliere e territoriali. "Il rapporto con i professionisti dell’Ospedale di Cento è uno degli aspetti più belli della mia esperienza da sindaco: professionisti non solo centesi ma che si ’sentono’ centesi pur provenendo da altri territori". Erano presenti anche la direttrice del Distretto Ovest Caterina Palmonari, il responsabile organizzativo dell’Ospedale di Cento Fabio Tassinari, i referenti delle attività sanitarie e infermieristiche, assessore alla Sanità Mario Pedaci il rappresentante del Comitato Consultivo Misto Distretto Ovest Nevio Finotelli.

l. g.