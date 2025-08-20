Eccellenza di Unife nello sport. Karate, europei in Polonia. Ci sarà anche Elena Roversi

L’atleta azzurra Elena Roversi partirà giovedì alla volta di Varsavia, in Polonia dove, indossando i colori del Cus Ferrara, rappresenterà l’Università di Ferrara agli European Universities Combat Sport Championship nella specialità Karate – Kata. La capitale polacca ospiterà infatti dal 22 al 25 agosto la manifestazione continentale che riunisce i migliori atenei europei e che ha sempre visto affrontarsi atleti ai vertici delle svariate discipline da combattimento. Elena, rodigina, laureanda al terzo anno della facoltà di Scienze Motorie, non è nuova a palcoscenici internazionali: lo scorso anno ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei universitari in Ungheria, consegnando poi il prestigioso riconoscimento alla rettrice di Unife, Laura Ramaciotti e al presidente del Cus Ferrara, Giorgio Tosi. Quest’anno con 34 atlete di 15 nazioni ad affrontarsi, riconfermarsi sarà ancora più difficile, ma il curriculum sportivo dell’atleta parla chiaro. In azzurro dal 2018 (15 anni) è atleta della Nazionale Italiana Senior di Karate Fijlkam dal 2023. A partire dal 2016 ha conquistato podi mondiali, europei e ovviamente italiani in tutte le categorie. I più recenti sono: vice campionessa mondiale senior WKF a squadra Budapest 2023, bronzo al Campionato Europeo EKF a squadre in Armenia 2025, Bronzo ai Campionati Italiani Fijlkam Senior 2025, Campionessa italiana universitaria per tre anni consecutivi. Grazie alla sinergia tra Cus Ferrara e Università di Ferrara, questa partecipazione non è solo una sfida sportiva, ma anche un’importante occasione di rappresentanza per la città di Ferrara in Europa, dimostrando come lo sport universitario possa essere veicolo di valori, impegno e identità.