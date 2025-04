’Eccellenza Donna’ per Beatrice Vicino

Il “Premio Eccellenza Donna“ di quest’anno va a Beatrice Vicino, una giovane imprenditrice che ha dimostrato che la vera eccellenza non risiede solo nelle conquiste professionali, ma anche nella capacità di superare gli ostacoli". A farlo sapere è Francesca Caldarone, referente del dipartimento provinciale Tutela Vittime, dopo il conferimento presso la sede di Fratelli d’Italia Cento in Corso Guercino. "Ha preso le redini di un’azienda che era il cuore di una famiglia, portandola avanti con la stessa passione e dedizione che suo padre aveva investito in essa – spiega – Ha saputo, con tenacia e visione, innovare l’azienda, mantenendo vive le radici di un’eredità che è diventata anche il suo motore". E sottolinea. "“Il Premio Eccellenza Donna“ non è solo un riconoscimento del suo successo nel mondo dell’imprenditoria locale, ma è soprattutto un tributo alla sua forza, alla sua capacità di essere una leader in un contesto che richiede tanto coraggio, empatia e intelligenza. Una donna che, pur essendo giovane, ha già dimostrato di poter guidare con equilibrio e determinazione, guardando al futuro con ottimismo e apertura al cambiamento. Per questo, premiamo non solo una persona, ma un simbolo di speranza, resilienza e impegno. Una donna che, giorno dopo giorno, ci insegna che l’eccellenza non è una destinazione, ma un viaggio che si fa con passione, sacrificio e amore per ciò che si fa". A soli 25 anni, Beatrice ha scelto di non voltare le spalle alla storia della sua famiglia e dopo la scomparsa improvvisa del padre Davide, avvenuta a giugno 2023, ha preso in mano le redini della Teknosound, storica attività nel settore edile con sede a Cento. Un gesto di coraggio e amore che non è passato inosservato perchè la giovane a fine 2024 è stata insignita del prestigioso riconoscimento di “Alfiere dell’artigianato” da parte dell’Accademia dei Maestri artigiani, un tributo alla sua determinazione.