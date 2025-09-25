Eccellenza nella ricerca. Un riconoscimento a Cona per la medicina di genere

L’Azienda ospedaliero - universitaria di Ferrara è risultata prima tra le tre finaliste in Italia nella categoria ’Medicina di Genere - Quantità Ricerca’. Il premio, conferito nell’ambito della quarta edizione del Best Italian Hospitals Awards organizzato da Class Editori, è assegnato alla struttura che ha dimostrato la miglior performance quantitativa in termini di pubblicazioni scientifiche sul tema. La premiazione si è tenuta martedì a Milano.

"Un riconoscimento – sottolinea l’azienda – che evidenzia il costante impegno dell’Azienda ospedaliera di Ferrara, che aveva già ricevuto il medesimo premio nell’edizione 2023. L’eccellenza raggiunta nella ricerca è strettamente connessa all’attività del Centro Studi per la Medicina di Genere dell’Università di Ferrara. Nato il 9 gennaio 2018, il Centro promuove la diffusione e lo sviluppo di una ricerca interdisciplinare, raccogliendo dati divisi per sesso e partecipando a progetti scientifici. Il Centro ha saputo ben posizionarsi nel panorama scientifico italiano e internazionale, toccando ambiti come la biochimica, la medicina legale, la ginecologia e l’antropologia medica".

A ritirare il premio la direttrice generale Nicoletta Natalini: "Sono molto onorata di questo premio che rappresenta il riconoscimento di un lavoro di anni. Il Centro universitario di Medicina di Genere, che collabora e con le Aziende sanitarie, e che mantiene alta l’attenzione alle differenze di genere nella ricerca, prevenzione, diagnosi e cura. Questo fa sì che vi sia una forte spinta alla produzione scientifica, con forte integrazione e in un’ottica di ricerca ma anche di assistenza ai pazienti".