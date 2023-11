Eccellenze fragranti. La coppia ferrarese, esperienza sensoriale: "Così la rilanciamo"

Dalla Corte Estense è nata l’antica tradizione della coppia ferrarese. Ieri conferenza di presentazione dell’iniziativa ‘Pane ferrarese un’esperienza sensoriale’ nella Camera di Commercio. Erano presenti Paolo Govoni, vice presidente Cciaa di Ferrara e Ravenna, Mauro Giannattasio segretario generale Cciaa di Ferrara e Ravenna, Davide Trombini, presidente nazionale Assopanificatori Confesercenti, Alessandro Partigiani, presidente provinciale Assopanificatori Confesercenti e Walter Cricrì, direttore dell’Istituto Nazionale Assaggiatori Pani (Inap). La coppia ferrarese ha origini lontane, infatti, la prima forma di ‘pane ritorto’, cioè coppia (ciupeta), costituita da due panetti più grossi al centro e più sottili alle estremità, fino a formare i decantati cornetti attorcigliati, è apparsa in un giorno di carnevale del 1536. A riportare il fatto Cristoforo da Messisbugo, cuoco rinomato alla Corte Estense, nel suo manuale gastronomico noto come ‘libro novo nel qual s’insegna a far ogni sorta di vivande’. "Il pane ferrarese con la coppia è famosa in tutta Italia – sottolinea Alessandro Partigiani –, per la sua forma caratteristica. Negli ultimi anni il consumo del pane è diminuito, causa il continuo richiamo a diete povere di carboidrati e da un’insufficiente valorizzazione del prodotto. Le nuove generazioni non sono più abituate a sentire i profumi ed i sapori che sentivamo uscire dai forni. C’è anche carenza di nuova manodopera e futuri fornai". Il direttore di Inap, Walter Cricrì ha illustrato il percorso che portato alla stesura di un manuale ufficiale che descrive nei dettagli il metodo di valutazione sensoriale del pane. Nel corso della conferenza è stata ribadita la necessità di istituire un formale ordine nazionale dei panificatori. "Contiamo sia la prima di una serie – ha concluso il presidente Davide Trombini – di proficue collaborazioni tra Assopanificatori Confesercenti ed Inap, per costruire insieme una progettualità che si prefigge un’inversione di tendenza nella conoscenza dei prodotti tradizionali ed al loro consumo. Oltre ad auspicare che questo contribuisca ad un ritorno di vocazioni per intraprendere l’arte panificatoria. Un lavoro che oggi fatica anche a trovare nuovi addetti disposti ad imparare l’antica arte del fornaio".

Nel pomeriggio di ieri, al PalaSimaBio in piazza municipale, nell’ambito di Ferrara Food Festival, il direttore di Inap Walter Cricrì ha presentato ai panettieri ferraresi partecipanti, i risultati della degustazione dei loro prodotti, consegnando ad ognuno di loro una scheda descrittiva del ‘profilo sensoriale’ del loro pane. Al termine il presidente nazionale di Assopanificatori Confesercenti, Davide Trombini, ha consegnato ai fornai una pergamena quale attestato di partecipazione all’iniziativa. I fornai sono stati dodici Masieri di Masieri Maria, Donnoli Emanuele, Orsatti Srl, Panificio Buriani, Panificio Luciani Nicola, Panificio pasticceria F.lli Partigiani, Panificio Roversi, Pirani Alessandro, Mistroni Tomas, Kolandrec Franc, Vincenzi Stefano e Mistroni Roberto.

Mario Tosatti