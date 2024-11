Eccidi del Castello e del Doro, ecco cerimonie e appuntamenti

L’eccidio del Castello Estense è la fucilazione di undici oppositori del regime fascista avvenuta nel novembre del 1943 a Ferrara. Quest’anno ricorre l’ottantunesimo anniversario di questa tragedia e l’ottantesimo anniversario dell’Eccidio del Doro. Per queste due ricorrenze il comitato cittadino per le onoranze composto da Comune, Provincia e Prefettura ha predisposto un programma di cerimonie per le giornate di domani, venerdì e domenica. In contemporanea si terranno una serie di iniziative di cultura storica da sabato a venerdì 29 novembre. Promuovono e condividono il calendario delle iniziative: A.n.p.i. provinciale Ferrara, associazione partigiani cristiani di Ferrara, associazioni combattentistiche e patriottiche, associazioni culturali e no-profit, comunità ebraica, forze dell’ordine e militari, istituto di storia contemporanea, istituzioni scolastiche, movimenti femminili, museo del risorgimento e della resistenza e l’ufficio scolastico provinciale. Ecco il programma delle commemorazioni: domani alle 15, alla sinagoga di via Mazzini, si terrà la cerimonia di commemorazione alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Venerdì, alle 9,30, al palazzo municipale, ci sarà l’incontro con gli studenti dal titolo ’Perdere il passato significa perdere il futuro - La “lunga notte del ‘43” fra storia e memoria’, con letture di Tommaso Calabri a cura dell’Istituto di storia contemporanea. Alle 11 al muretto del Castello Estense la mostra “Per non dimenticare” a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea con la cerimonia di commemorazione e l’intervento dell’assessore alla cultura del comune di Ferrara. Per quanto riguarda l’ottantesimo anniversario dell’eccidio del Doro, domenica alle 10 al cippo di caffè del Doro si terrà la cerimonia di commemorazione con la partecipazione degli alunni delle classi IV e V A della scuola primaria Doro e i ragazzi del Clan Gruppo scout Fe6. in contemporanea si svolgeranno le iniziative cultura da sabato al 29 novembre sempre sul tema dell’Eccidio.