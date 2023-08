Eccidi della Certosa I martiri antifascisti e il ruolo di Italia libera nella Resistenza

di Lucia Bianchini

Era l’alba dell’11 agosto 1944 quando sette antifascisti vennero fucilati al muro antistante la chiesa di San Cristoforo. Erano Gaetano Bini, Guido Droghetti, Tersilio Sivieri detto Destino, Amleto Piccoli, Guido Fillini, Renato Squarzanti e Romeo Bighi. L’avvenimento è ricordato come l’eccidio della Certosa. Nella stessa data si ricorda anche un secondo eccidio, avvenuto il 21 agosto dello stesso anno, in cui furono uccisi Mario Zanella e Donato Cazzato. A portare al tragico evento fu l’uccisione da parte di un Gap, gruppo di azione patriottica, in via Scandiana, del maresciallo di PS Mario Villani, noto per la violenza con cui esercitava il suo ruolo e per questo particolarmente inviso alla popolazione. Tutti e sette facevano parte del Pci, allora clandestino, ma non potevano aver fatto parte del gruppo che uccise Villani, perché erano già in prigione. Vennero quindi sacrificati, dopo terribili torture, puramente per la loro appartenenza all’organizzazione comunista clandestina, scoperta pochi giorni prima all’interno della fabbrica della ‘Gomma sintetica’ e nella zona di Cocomaro di Focomorto. Successivamente furono accusati dell’omicidio e fucilati dai soldati tedeschi, ai quali furono consegnati dal capo della squadra politica De Sanctis, Donato Cazzato, di Acquarica del Capo (Lecce) e Mario Zanella, accusati insieme a Mario Bisi, la cui morte venne dichiarata come suicidio in carcere, secondo quanto affermò il vice questore De Sanctis, anche se risulta difficile crederlo, dal momento che Bisi era ammanettato. Entrambi gli eccidi vennero compiuti senza che venisse emessa alcun tipo di sentenza da parte degli organi competenti. A definire l’importanza di questo eccidio nel panorama della Resistenza ferrarese è la storica Antonella Guarnieri: "Queste persone, sia i comunisti antifascisti della prima strage, impegnati all’interno della fabbrica della Gomma sintetica, sia gli altri due, che formavano un gap militare con Mario Bisi, Paolo Cofano e Cerere Bagnolati, avevano, con grande probabilità, rapporti con il grande movimento che era nato a Ferrara almeno dall’inizio del 1943, Italia Libera, nel quale avevano un ruolo centrale la socialista Alda Costa e il partito comunista. Italia libera era un movimento interpartitico e interclassista, ne facevano parte anche cattolici, azionisti, monarchici, che aveva, già alla metà del 1943, l’intento di passare alla lotta armata. Donato Cazzato e Paolo Cofano, di Lecce, facevano entrambi parte del GAP che compì le maggiori azioni di resistenza avvenute a Ferrara, boicottaggi, posizionano bombe all’ufficio di collocamento germanico o in altri luoghi frequentati dai tedeschi, l’uccisione dello stesso Villani. Anche Mario Zanella partecipò al GAP: era un personaggio particolare, un ladruncolo, ma si comporterà da eroe, non svelando i nomi dei compagni durante gli interrogatori. Nel novembre 1944, nella strage del Doro, venne uccisa anche l’ultima parte del gruppo politico e a Ferrara, sino alla liberazione, ci saranno solo minime azioni. Questo ci fa capire come nella ’fascistissima’ Ferrara ci fosse, in realtà, un gruppo attivo di antifascisti che ispirò, secondo Giorgio Amendola, la costruzione del CLN nazionale".