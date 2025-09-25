Eccidio di Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti, la cerimonia al cippo

Quest’anno ricorre l’81° anniversario dell’eccidio di Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti e, sabato 27 settembre alle 10 al cippo a loro dedicato in via L. Marchi – bivio Strada Bassa per Gradizza a Copparo, sarà rinnovato il ricordo dei due giovani che sacrificarono la loro vita in nome della libertà e della giustizia. Alla commemorazione parteciperanno l’Amministrazione comunale con il sindaco Fabrizio Pagnoni, autorità civili e militari, associazioni combattentistiche, la sezione Anpi “Carlo Sartori” di Copparo, il Coro delle Mondine di Porporana e cittadini per depositare una corona d’alloro sulla lapide e riflettere sull’importanza di salvaguardare e trasmettere alle nuove generazioni i valori in cui Ricci e Alberti credevano fermamente.

Era il 25 settembre del 1944, quando Idris Ricci (22 anni) e Ultimo Silvano Alberti (31 anni) furono catturati dai tedeschi, mentre cercavano di procurarsi armi per sostenere la lotta partigiana. I nazisti li trascinarono per le vie del paese e li fecero inginocchiare a pochi metri da dove oggi sorge il cippo a loro dedicato: ad Alberti spararono alle spalle, uccidendolo sul colpo; in pieno petto, invece, venne colpito Ricci che si spense tra le braccia del padre Cimbro.

Un momento solenne per commemorare chi diede la propria vita per la libertà degli altri. Una libertà che oggi tutti noi possiamo godere grazie a chi si sacrificò per gli italiani. Grazie a queste persone coraggiose i giovani di oggi possono godere di diritti che erano messi a repentaglio dalla guerra.