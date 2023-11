Eccidio, ottant’anni dopo. Le voci della strage:. Bassani, Vancini e Fink

In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio estense verrà presentato nella restaurata Sala Estense (piazza del Municipio) la prima dello spettacolo curato da Enrico Fink ‘Le tre notti del ’43. Tre voci - Giorgio Bassani, Florestano Vancini e Guido Fink’. L’appuntamento per raccontare un delle pagine più oscure della nostra storia è per stasera alle 21. Il 15 novembre del 1943 squadracce fasciste entrano a Ferrara e compiono una retata di ebrei e antifascisti, che culmina con l’eccidio del Castello in quello che oggi si chiama corso Martiri della Libertà. Una delle stragi italiane più tristemente famose di quell’inverno atroce. Lo spettacolo ricostruisce la paura di quella notte e i silenzi che la seguirono, prendendo spunto da testimonianze dirette (in particolare quella di Guido Fink, padre dell’autore), dal racconto ‘Una notte del ’43’ di Giorgio Bassani, dal film che ne trasse Florestano Vancini. Ne viene fuori un percorso in musica e parola intorno a una delle pagine oscure della nostra storia, una riflessione quanto mai attuale su un episodio emblematico delle responsabilità italiane durante il fascismo.

"La parte difficile della memoria non è ricordare le vittime, tributare loro onori lapidi e commemorazioni. Non è guardare con la ovvia, umana pietà i corpi di quei martiri sotto il muretto,davanti al castello. La parte difficile è girare la cinepresa, così come avviene nel film; e guardare i carnefici, e riconoscerli per quello che sono. I nostri". Il testo è di Enrico Fink che è anche narratore al fianco di flauto, voce e solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo (Luca Baldini basso, Massimiliano Dragoni salterio, percussioni, Massimo Ferri chitarra, bouzouki, Gianni Micheli clarinetto, clarinetto basso, Mariel Tahiraj violino). L’evento che fa parte del programma dedicato agli anniversari degli eccidi del 15 novembre 1943 e del 17 novembre 1944 posto in essere dal Comitato per le onoranze è organizzato dall’Istituto di Storia Contemporanea in collaborazione con il Meis. Sempre oggi, alle 9.30 e sempre in Sala Estense verrà presentato agli studenti delle scuole superiori. All’iniziativa hanno aderito duecento studenti.

Enrico Fink, ricercatore e musicista, si è dedicato a nuove interpretazioni della cultura ebraica, seguendo un percorso fra tradizione e contemporaneità, fra musica e teatro, in contesti musicali diversissimi fra loro: dalla musica antica al jazz, dalla classica alla contemporanea, partecipando in formazioni internazionali e guidando ensemble e orchestre, esibendosi regolarmente da più di vent’anni in Italia, Europa, nord e sud America. Compone inoltre musiche originali per il cinema e il teatro. Dirige dal 2007 l’Orchestra Multietnica di Arezzo ed è presidente della comunità ebraica di Firenze dal 2020.