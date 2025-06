Ecco altri quattro defibrillatori: "Un dono per salvare delle vite"

Una donazione in nome della vita. Il Lions Club ha donato quattro defibrillatori automatici con relative teche da esterno. Procede a passi veloci il progetto VigaranoCardioProtetto. Annunciato e fortemente voluto dall’amministrazione, ha come obiettivo quello di formare la popolazione sul pronto intervento e a installare nuovi defibrillatori su tutto il territorio comunale, posizionati all’esterno e disponibili per tutti 24 ore su 24. "Abbiamo ricevuto un prezioso aiuto da Lions Club Ferrara Ducale che si è attivata grazie alla sollecitazione di Giovanni Giorgi – ha spiegato l’assessore Francesca Lambertini –. Con questa donazione siamo arrivati ad avere 8 defibrillatori automatici che verranno inseriti nel progetto VigaranoCardioOrotetto. Due defibrillatori sono già stati installati a Vigarano Mainarda in piazza della Repubblica, e a Vigarano Pieve davanti al ex delegazione. "Ora gli altri 5 – ha aggiunto – verranno posizionati a Diamantina, a Borgo, a Castello, Coronella, a Madonna Boschi e in un campo sportivo". "Ringraziamo il Lions Club Ferrara Ducale – ha sottolineato il sindaco Davide Bergamini – che con l’aiuto di alcuni sponsor è riuscita a fare questa importante donazione a favore di tutta la nostra comunità. Questo progetto nasce per salvare delle vite – ha aggiunto - è questo l’obbiettivo che ci siamo posti".

cl. f.