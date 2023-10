Ecco ’Avvisaglie di infinito’

FERRARA

È di una vicenda umana universale che racconta ‘Avvisaglie d’infinito’, l’ultima opera di Giacomo Battara, edita dalla casa editrice Minerva, che sarà presentata venerdì 27 alle 18 alla libreria Feltrinelli. Avvisaglie d’infinito è la storia di un uomo che, come racconta l’autore "dialoga, prima inconsapevolmente poi forse consapevolmente, con il suo angelo custode, la sua coscienza o un amico astratto a cui racconta di sé e della sua vicenda umana". Fatti di vita che sono applicabili all’esistenza di tutti: un amore non consumato, una persona che prima ha fede in Dio e poi la perde, una persona che cambia città, abbandona gli amici e quando torna poi non li riconosce più, non hanno più gli stessi sentimenti ed idee.

"L’angelo custode poi, – continua Battara – interloquisce con la persona, cerca di illuminare il suo cammino, però ad un certo punto immagina, vedendo una donna e innamorandosene, di perdere le ali e vivere con lei, lo spogliarsi della santità dell’angelo per un desiderio di terrenità. Sono quadri apparentemente slegati tra loro che raccontano l’esistenza di una persona, dai desideri della giovinezza alla fine della vita". Quella che ha portato Battara a raccontare questa storia non è un’unica ispirazione, ma "un approfondire i sentimenti delle persone che mi circondano, cercare di cogliere i loro ragionamenti: ho sentito parlare una persona che prima si è innamorata poi ha perso questo amore, di una persona entrata in seminario che poi ha perso la fede, sono una molteplicità di ispirazioni, di spunti narrativi e di riflessioni, è un libro che induce a riflettere su di sé su ciò che ci accade".

A legare quest’opera alle altre pubblicazioni del giornalista sono quelli dell’indagine dei sentimenti: da ‘La follia di Gregorio’, che indaga la follia di un uomo che si crede folle, senza in verità esserlo, ‘L’ultima stazione’ dove quattro persone si incontrano in ospizio e aprono i loro sentimenti agli amici con cui condividono quegli spazi angusti, ‘L’altra metà di me’ tratta invece il conflitto tra la parte buona e cattiva di noi stessi, romanzi che vanno, come specifica Battara "alla scoperta dei sentimenti che ci attanagliano e ci fanno vivere".

