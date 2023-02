"Ecco come mi hanno vuotato il conto"

Enea Bosi, 77 anni pensionato, ha scoperto le grandi insidie che può nascondere un cellulare. A cominciare dai finti messaggi della banca inviati dal solito truffatore. Il suo caso è emblematico perché grazie a Confconsumatori ha ottenuto che gli venissero restituiti 3500 euro de 5mila persi a causa di un raggiro.

Ci può raccontare come le hanno svuotato il conto?

"Mi è arrivato un messaggio sul cellulare con il logo della mia banca dove venivo avvisato di problemi e allora ho risposto. Pensavo fosse tutto vero e, infatti, dopo poco mi ha telefonato un incaricato, che mi ha chiesto alcuni dati. Sembra un vero funzionario perché era molto professionale. Invece era un truffatore che mi ha rubato dal conto 5mila euro".

E dopo cosa ha fatto?

"Mi sono rivolto a Confconsumatori che a sua volta ha effettuato un reclamo alla mia banca. Il reclamo è stato autentificato dall’Arbitro Bancario Finanziario. In pratica Confconsumatori ha contestato che non ci fossero due canali di sicurezza. Così ho ottenuto la restituzioni di 3500 euro (la prima somma prosciugata). Ma non è la sola truffa".

Spieghi...

"Dopo aver cambiato gestore di luce e gas, mi sono accorto che non era conveniente neanche il nuovo contratto. Così sono tornato indietro ed è accaduto l’impensabile".

A cosa si riferisce?

"Mi sono trovato attivato un contratto con un’altra società di cui non conoscevo l’esistenza, ma grazie a Confconsumatori, anche qui sono riuscito a tornare la vecchio gestore.