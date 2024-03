Ecco gli ’Stati generali dello sport’: "Un momento di incontro e dialogo"

Anche il Comune di Ferrara avrà un suo piano strategico sullo sport. Lo ha annunciato l’assessore Andrea Maggi presentando "Gli stati generali dello sport" che si terranno sabato 2 marzo all’ex teatro Verdi a cui sono stati invitati tutti i protagonisti dello sport ferrarese di tutte le discipline. "Chiudiamo un percorso avviato alcuni mesi fa – ha proseguito Maggi- con cui il Comune si doterà di una strategia a medio lungo termine per la gestione degli impianti e per far sì che l’attività motoria e sportiva sia sempre più praticata. Abbiamo effettuato una ricognizione dell’impiantistica ferrarese in materia di sport, che prima non avevamo, poi ci sono stati momenti di formazione svolti su due livelli, sia per il personale interno sia per le società sportive, insieme ad un questionario somministrato a famiglie e studenti, per capire quali siano i fruitori delle palestre. Gli stati generali porteranno una fotografia del mondo sportivo e sarà un momento di condivisione e ascolto". All’incontro di sabato si terranno tavoli di lavoro su tematiche specifiche ed emerse come rilevanti dall’analisi dei bisogni: Impiantistica sportiva e promozione dello sport; I grandi eventi sportivi e gli eventi a larga partecipazione; Sport e scuola; Sport e welfare: inclusione, disabilità, salute e benessere e Nuovi sport e nuove generazioni: lo sport destrutturato e le aree libere. Prima della suddivisione dei partecipanti nei singoli tavoli ci sarà un primo momento di presentazione delle principali evidenze emerse dal precedente step partecipativo, l’analisi dei bisogni. Attraverso la somministrazione di sondaggi mirati a diversi target della città, che ha coinvolto circa 1.700 persone (alunni di scuole primarie e secondarie, famiglie, dirigenti di ASD/SSD e praticanti sportivi) si è cercato di indagare elementi qualitativi e quantitativi legati alla pratica sportiva, sia sulle attuali abitudini che sulle percezioni future. Dall’elaborazione dei dati si evince un’importante predisposizione alla pratica sportiva: infatti un numero elevato di persone con meno di 18 anni svolge attività sportiva, percentuale nettamente superiore alla media nazionale in questa fascia di età e si nota una crescita della pratica destrutturata, cioè non legata a società sportive o corsi, soprattutto con il crescere dell’età, ma anche una forte differenza di pratica rispetto alla sportività della famiglia. La partecipazione è a invito, mentre l’appuntamento di restituzione alla cittadinanza delle strategie elaborate, previsto per il 27 marzo prossimo, sarà ad accesso libero.