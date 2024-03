Ecco i 32 in lista col Pd: "Competenza e parità"

Lui non c’è, ma la sua impronta è evidente. Basta scorrere i 32 nomi per capirne la matrice. Alessandro Talmelli, segretario comunale Pd, l’altra sera ha incassato l’unanimità. La votazione riguardava le persone da inserire all’interno della lista che dovrà rappresentare il partito alle prossime elezioni amministrative. La componente giovanile è importante: da Enrico Segala a Matteo Proto, passando per Giada Zerbini fino a Cora Talmelli. E, ancora, Valerio Aldighieri e Diego Marescotti. Al secondo posto dopo la consigliera uscente Anna Chiappini, il collega di ‘banco’, Elia Cusinato. Un talmelliano doc. Corposa anche la componente schleiniana. Da Massimo Buriani – attivo con l’associazione Campo Democratico – passando per il coordinatore della mozione della segretaria, Flavio Romani, passando per la numero due della segreteria comunale, Sara Conforti. Ricandidati anche il consigliere Davide Nanni e la collega Maria Dall’Acqua. Non potevano mancare Maria Italia Granata, attivissima sul fronte sanitario (e non solo) e Sara Manservigi, a più riprese intervenuta sui temi legati allo sviluppo economico. Giorgio Scalabrino Sasso figura al numero 26. A lui, nei mesi scorsi, è stato affidato il difficilissimo incarico di coordinare le attività del Tavolo dell’Alternativa e di tenere i rapporti con tutti i componenti della minoranza. Poi Donatella Mauro, Laura Roncagli, Davide Sarto, Vanessa Rossetti, Elena Malanchini, Emiliano Bianchi, Maria Cavalieri, Daria Chiccoli, Elisa Galuppi, Rita Martelli, Gabriele Pozzati e Monica Caroli. Interessante l’ingresso in lista dell’ex sindacalista della Uil – per anni in prima linea nella funzione pubblica – Leonardo Uba. "La lista che si è andata a comporre – scrivono dal Pd - rispecchia alcuni criteri considerati imprescindibili come la competenza ed esperienza messe a disposizione dalle 32 persone in lista che spazia da infanzia e scuola a sociale e sanità, turismo e cultura, formazione professionale, decentramento, parità di genere, diritti umani, politiche abitative ed energetiche, sino alle competenze più squisitamente politiche, e amministrative garantite anche e in primo luogo dai consiglieri uscenti. Un secondo dato fortemente identitario di questa lista è come, quanto e quali mondi rappresentano questi nomi: la cooperazione, il terzo settore, le parrocchie, i circoli arci, le associazioni culturali, animaliste, della sanità, del volontariato sociale, del mondo del lavoro, dello sport delle famiglie adottive ed affidatarie, delle associazioni Lgbtq+". "La territorialità è il perno attorno al quale il partito vuole costruire la propria proposta politica – scandiscono ancora i dem - . Più del 60% in lista è residente nel forese da Francolino a Sant’Egidio, da Aguscello a Casaglia, da Krasnodar a Villa Fulvia, le frazioni questa volta giocano un ruolo forte. Una lista – conclude – espressione del partito tutto, non di una o dell’altra corrente ma di tutte le sensibilità che nel Pd trovano casa".

f. d. b.