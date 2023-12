Ecco i baby vigili del fuoco in azione con i ’grandi’. É la festa di Santa Barbara

COMACCHIO

Prodighi di quell’attenzione verso le persone e la loro sicurezza, i vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio "Paolo Franzoso" hanno organizzato ieri una giornata speciale: miscelando la parte istituzionale e la gioia ed il divertimento per i più piccoli. Alle15.30, col picchetto d’onore schierato e l’alzabandiera, il parroco di Porto Garibaldi, don Massimiliano, ha provveduto alla benedizione dei veicoli rossi in dotazione, alla presenza del comandante provinciale Antonio Del Gallo e una trentina di protetti di Santa Barbara con una significativa presenza anche di colleghi andati in quiescenza. All’interno dell’ampio capannone era stato allestito un mini percorso per i più piccoli, baby vigili del fuoco per un giorno, che hanno potuto vivere l’esperienza dell’essere un vigile del fuoco. Dopo avere indossato il casco e una pettorina, al suono della sirena dovevano cimentarsi nella discesa da un’asta, successivamente entrare in un tunnel, superare un ponte sospeso, riuscire a portarsi avanti attaccati ad una teleferica fino a poter arrivare a spegnere un fuoco con tanto una lancia d’acqua in mano. Tutto ovviamente commisurato alle dimensione di un centinaio di bimbi che si sono cimentati in questa simpatiche prove sotto l’occhio attento e vigile di una trentina di protetti di Santa Barbara che hanno preparato, in collaborazione con i bar Orange e Del Sole. Un rinfresco preso d’assalto dai mini vigili e dai loro genitori grati per l’ennesima dimostrazione di attenzione non solo verso la sicurezza del territorio, ma per questa simpatica iniziativa.

Il distaccamento di Comacchio, guidato dal Capo Reparto Giancarlo Lambertini, è stato chiamato, nell’arco dell’anno, a intervenire quasi 700 volte: di queste 95 riguardano incidenti o esplosioni, 149 i soccorsi prestati a persone e 50 quelli per incidenti stradali. Non sono mancate le verifiche di staticità su edifici che sono state 11 mentre 30 le chiamate per affrontare problemi idrici dovute a rotture di tubi o allagamenti. Tuttavia il grosso delle chiamate, ben 345, sono state per aperture di porte di coloro che, uscendo di casa, dimenticano le chiavi all’interno o rimasti bloccati all’interno di ascensori, ma sopratutto il meritorio salvataggio di animali selvatici caduti in acqua, rimasti intrappolati quali caprioli, daini o il recupero del pitone reticolato proditoriamente abbandonato da qualcuno sulla statale. Ci sono poi squadre che operano in mare in collaborazione con la Capitaneria di Porto a dimostrazione di un impegno che non trascura nulla in territorio molto ampio. Un’attività, svolta sempre con grande professionalità e dedizione, che riscuote ammirazione e gratitudine.

c.c.