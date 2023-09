"Ecco i defibrillatori che proteggono le scuole di Lagosanto"

Attenzione alla salute ed alla sicurezza è quella posta in essere dal sindaco Cristian Bertarelli e dal vice Giacomo Esposito che hanno installato, personalmente, alcuni defibrillatori nel comune di Lagosanto. "Abbiamo scelto di posizionarli sotto l’androne del comune nella centralissima Piazza I° Maggio – dicono i due amministratori – così da poter essere facilmente raggiungibile da tutto il paese in tempi rapidi. Si tratta di uno dei tre defibrillatori che come Comune, su impulso dall’assessore alla salute Patrizia Orlandini, volevamo acquistare. Altri sono stati installati presso siti di importanza primaria, ovvero la scuola G.Tagliatti in Via Roma e l’altro presso palestra comunale, rispondendo in anticipo a obblighi di legge, ma soprattutto doveri morali spesso trascurati e sottovalutati nel proteggere la salute pubblica e la nostra comunità". Sono nuovi defibrillatori con i quali la comunità laghese potrà sentirsi più sicura, sia per la loro facilità nell’uso che per la doppia modalità selezionabile ovvero da adulto a pediatrico. In Italia i dati annuali registrano circa 60mila vittime per arresto cardiaco improvviso: queste morti potrebbero essere evitate se si intervenisse nei primi 5-10 minuti. Per ogni minuto che passa, infatti, si perde il dieci per cento di possibilità di recuperare il battito cardiaco, ma se prima dell’arrivo dell’ambulanza si praticano immediatamente le manovre di rianimazione le possibilità di sopravvivenza raddoppiano o triplicano.

"Ci confrontiamo molto spesso nelle sedi opportune - riprendono sindaco e vice - chiedendo alla Ausl di far crescere e riportare la sanità territoriale ad un livello adeguato a rispondente alle necessità di tutta la provincia e del distretto sud-est, ospedale del Delta compreso. Tuttavia non vogliamo e non possiamo essere solo spettatori inerti nel chiedere e pretendere. Un altro piccolo tassello di quella visione del nostro comune a livello best practice e protezione sociale, di cui siamo orgogliosi e che oggi finalmente è diventato realtà".

cla.casta.