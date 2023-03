Ecco i lavori all’ufficio postale, da lunedì arriva il camper mobile

BONDENO

Un camper al posto dell’ufficio postale di Bondeno. Ci saranno lavori in corso ma il servizio resta. Bondeno è fra i primi comuni in Italia, di certo il primo in provincia di Ferrara, coinvolti dal progetto "Polis" di Poste Italiane. Da lunedì quindi partiranno i lavori all’ufficio postale della sede del capoluogo. L’ufficio rimarrà quindi chiuso per due mesi, fino al 20 maggio, e al suo posto sarà collocato e attivo un veicolo speciale adibito ad ufficio mobile, posizionato all’esterno dell’ufficio stesso in via Battisti. "Siamo soddisfatti di essere ritenuti una priorità fra i quasi settemila comuni coinvolti dal progetto Polis – commenta il sindaco, Simone Saletti, il quale era stato presente a Roma alla presentazione del progetto di Poste Italiane . ’Dai piccoli centri si fa grande l’Italia’ credo si tratti di un’importante verità: i nostri cittadini devono poter accedere a tutti i servizi disponibili per chi abita nelle città più grandi". Dal punto di vista della viabilità, da lunedì ci sarà qualche cambiamento: il veicolo speciale sarà collocato su via Battisti (dove fu posizionato anche nel 2021 in occasione di precedenti lavori), che quindi, nel breve tratto fra via Mazzini e l’accesso carrabile retrostante all’ufficio di Poste Italiane, diventerà percorribile solamente in senso unico di marcia con direzione da via Oberdan a via Mazzini. In altre parole: da via Mazzini non si potrà più accedere a via Battisti, che sarà percorribile solamente in uscita. Solamente nel tratto in cui sarà posizionato l’ufficio speciale, la fermata sarà inoltre vietata su ambo i lati di via Battisti. "La notizia di questi lavori è quindi ottima per la nostra popolazione – chiosa Saletti –, aggiungendosi a quella della recente espansione dell’orario di apertura dell’ufficio postale di Pilastri, adesso aperto sei giorni alla settimana". Durante tutto il periodo dei lavori, l’ufficio mobile sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Tutti i servizi saranno regolarmente fruibili mentre l’Atm Postamat non sarà accessibile durante i lavori.

cl.f.