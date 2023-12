Ecco il casting per il ruolo di Isabella Gonzaga

Torna il ‘Carnevale degli Este’ con protagonista Isabella d’Este. Il progetto di selezione è previsto per la giornata del 21 dicembre con lo scopo di scegliere chi andrà ad interpretare la marchesa di Mantova. L’evento ritorna dopo quattro anni di forzata sospensione ed è previsto per le giornate del 10 e 11 febbraio, organizzato dall’Ente Palio in collaborazione con il Comune e con il patrocinio di Unife. A presentare i dettagli della selezione sono intervenuti Nicola Lodi vicesindaco e assessore al Palio, Nicola Borsetti, presidente dell’Ente Palio, Matteo Provasi e Cinzia Occhi rispettivamente presidente e componente Commissione storico artistica dell’Ente Palio. Lodi ha voluto complimentarsi con l’organizzazione ma soprattutto mettere in evidenza "l’intelligente e sensibile idea, proposta alla base del Carnevale degli Este, ovvero, dedicare l’edizione del ritorno, a Isabella d’Este Gonzaga, emblematica figura femminile della storia non solo di Ferrara ma di Mantova, d’Italia e delle corti europee. Questo in un delicatissimo periodo storico contemporaneo che vede il ruolo e il valore sociale della donna fortemente attaccato".

L’edizione 2024 si preannuncia densa di appuntamenti a partire dal 13 gennaio data d’inizio degli eventi con la massima espressione degli spettacoli e momenti culturali del Carnevale vero e proprio a febbraio. Questo, in una continua alternanza tra momenti di riflessione storica, occasioni conviviali e grandi spettacoli pubblici, completamente dedicata a Isabella d’Este Gonzaga. "Giusto e intelligente – ha proseguito il vicesindaco – esaltare una donna che ha saputo andare oltre gli schemi angusti del suo tempo interpretando un ruolo di forte valore di libertà creativa in vari campi, dalla cultura all’arte del governo. Complimenti, quindi, alla Commissione e a tutte le persone che ne hanno interpretato la lodevole proposta che essendo riservata a donne e ragazze estranee al mondo delle contrade ha in più la virtù di aprirsi a tutta la cittadinanza. Una scelta – ha concluso Lodi – che assume ancor più significato se la collochiamo a soli due giorni dal 19 dicembre, data della storica firma per la nascita della Fondazione del Palio di Ferrara. Bene, quindi, un evento così denso di significati". Le figure saranno scelte attraverso un casting che avrà luogo giovedì 21 dicembre a partire dalle 19 nella sede dell’associazione ‘Ferrara la città del Cinema’, palazzina ex Mof in corso Isonzo 137. I requisiti di partecipazione sono avere un’età compresa tra 17-22 anni e tra 35-40 anni, non avere alcuna affiliazione di Contrada e un’esperienza in ambito di danza.